Figura del Barça estalla ante las críticas: "Desde la grada todo el mundo es especialista"

El ambiente en el Barcelona se ha visto sacudido en las últimas horas por una intensa tormenta mediática. La reciente derrota del equipo catalán por 4-2 ante el PSG por la Champions League no solo significó el fin de un invicto perfecto esta temporada, sino que desató una oleada de duros cuestionamientos hacia varios futbolistas clave. Entre los principales señalados por la afición y los analistas deportivos se encuentra el portugués João Cancelo, cuyo rendimiento defensivo volvió a quedar bajo la lupa en una gran cita europea.

El transcurso del partido evidenció notables desajustes en el planteamiento defensivo azulgrana. Ubicado inicialmente en la banda izquierda por orden de Hansi Flick, Cancelo sufrió de manera constante ante los veloces embates de los extremos franceses, en especial del joven Désiré Doué. Una tarjeta amarilla tempranera en el minuto 17 condicionó aún más su juego, forzando al cuerpo técnico a cambiarlo de banda en la segunda mitad. No obstante, las soluciones no llegaron y Cancelo quedó definitivamente retratado en el cuarto gol del PSG tras una peligrosa pérdida de balón que facilitó la anotación de Fabián Ruiz. La respuesta de los seguidores culés y de los medios no se hizo esperar en las plataformas digitales. Decenas de usuarios criticaron la reiterada tendencia del luso a perder la espalda en partidos de máxima exigencia, un debate que ya venía arrastrando desde su primera etapa en el Camp Nou. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

DURO MENSAJE DE CANCELO

Ante esta situación, Cancelo alzó la voz desde su cuenta oficial de Instagram y respondió a las fuertes críticas por su rendimiento en París. "Desde la grada todo el mundo es especialista. Me gustaría verlos entrar en el campo y aguantar la presión", escribió el lateral, en una publicación acompañada por la canción ‘They Don't Care About Us’, de Michael Jackson.