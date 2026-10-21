Champions League: inesperado líder y Real Madrid golea; así queda la tabla de posiciones

La tercera jornada de la UEFA Champions League dejó movimientos inesperados en la tabla de posiciones, con el Aston Villa como gran protagonista al colocarse en el primer lugar, por delante del PSG, Liverpool, Real Madrid y Real Betis, los cinco equipos que mantienen un pleno de victorias después de sus primeros tres partidos.
El conjunto inglés es la gran sorpresa de este inicio de competición. Con nueve puntos de nueve posibles y una diferencia de goles de +10, supera al Paris Saint-Germain, que también suma nueve unidades, pero tiene una diferencia de +9. El Liverpool ocupa la tercera posición, mientras que el Real Madrid y el Real Betis completan los primeros cinco lugares, todos con tres triunfos consecutivos.
Uno de los resultados que más repercutió en la clasificación fue la victoria del Paris Saint-Germain por 4-2 sobre el Barcelona. El conjunto azulgrana sufrió su primera derrota en esta edición y descendió hasta la octava posición, con seis puntos después de sumar dos victorias y una caída.
Pese al tropiezo, el equipo catalán se mantiene dentro de los puestos de privilegio de la tabla. Sin embargo, la derrota frente al vigente campeón francés le impidió seguir el ritmo de los clubes que han ganado sus tres compromisos.
El Arsenal, por su parte, ocupa la séptima posición con siete puntos, mientras que el Stuttgart es sexto con la misma cantidad de unidades. Ambos continúan invictos, con dos victorias y un empate.
Manchester City se encuentra en la décima posición con seis puntos, después de conseguir dos victorias y sufrir una derrota. El Borussia Dortmund aparece en el puesto 13, también con seis unidades, mientras que el Bayern Múnich es decimocuarto con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates.
La Roma, el Atlético de Madrid, el Shakhtar Donetsk y el PSV también suman cuatro puntos. Más abajo aparecen el Villarreal, el Manchester United y el Inter de Milán, entre otros clubes que todavía buscan mayor regularidad para escalar posiciones.
El caso del Manchester United llama la atención, pues ocupa el puesto 20 con tres puntos, tras ganar uno de sus tres encuentros y perder los otros dos. El equipo inglés tiene mucho terreno por recuperar si pretende terminar la fase de liga entre los mejores clasificados.Los tres equipos que todavía no suman puntos
Por su parte, Porto ocupa el puesto 34, con dos goles a favor y seis en contra. El Lille es penúltimo, en la posición 35, con cuatro tantos anotados y diez recibidos. Finalmente, el Slovan Bratislava cierra la clasificación en el lugar 36, con apenas un gol a favor y 13 en contra, para una diferencia de -12.
Los tres equipos afrontan un panorama complicado, ya que necesitan comenzar a sumar cuanto antes para mejorar sus opciones de avanzar en el torneo. Con la fase de liga todavía en desarrollo, la clasificación mantiene una lucha intensa tanto en la parte alta como en la zona media.