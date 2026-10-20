"PSG es mejor que nosotros": Flick lo reconoce tras la derrota en la Champions League

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, aseguró que a su equipo le faltó algo de frescura en el duelo de Champions League en el que este martes perdió por 4-2 contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. "No quiero que parezca una excusa, pero los errores llegan porque a veces no estás fresco. Lo que ha hecho el equipo estos últimos quince días es increíble, pero ha costado mucha energía, con y sin balón", afirmó el técnico, quien dijo que también se vieron afectados por el incidente de vuelo del pasado sábado, cuando se vieron obligados a quedarse a dormir en Sevilla por el temporal: "No es la mejor recuperación". "Eso puede explicar por qué no estuvimos a nuestro máximo nivel", aseguró el técnico, que indicó que pese a todo vio cosas positivas en el equipo y aseguró que "hay que analizar lo que pasó para corregir errores".

Pese a resaltar tramos de buen orden táctico, admitió la jerarquía del conjunto parisino: "PSG demostró que sigue siendo un mejor equipo que nosotros en las transiciones rápidas. Perdimos, pero aprenderemos de ello". Hansi Flick reconoció la superioridad del PSG tras la derrota del Barcelona y destacó el nivel mostrado por ambos equipos en un partido que calificó de fantástico: "El PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros", admitió el técnico alemán, aunque dejó claro que el resultado no define las aspiraciones de su equipo en la competición. “Estamos en octubre y en octubre no se ganan títulos, la Champions se gana en junio”, sentenció Flick. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El técnico también lamentó las bajas de Eric García y Jules Koundé y reconoció que dejó a Rodri en el banquillo pensando en el 'clásico' del domingo contra el Real Madrid. "¿Para qué ocultarlo? Ha jugado mucho con la selección y con nosotros en los últimos partidos tras el parón. Hablé con él esta mañana y le dije que tomaríamos esa decisión", señaló. "Pero creo que Bernal ha jugado bien, creo que ha hecho un buen partido y que la decisión ha sido la adecuada. Espero que Rodri recupere y esté fresco para el domingo", indicó.