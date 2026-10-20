Duro golpe al Barcelona; PSG y Liverpool, invictos: la tabla de la Champions League

La UEFA Champions League vivió una jornada de movimientos importantes este martes 20 de octubre. El Paris Saint-Germain derrotó 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes, le quitó el invicto al conjunto azulgrana en la competición y reforzó su candidatura a pelear por los primeros puestos de la clasificación. El equipo dirigido por Luis Enrique sumó su tercera victoria consecutiva y alcanzó los nueve puntos, luego de haber derrotado al Slovan Bratislava y al Manchester City en sus dos primeras presentaciones. El Barcelona, por su parte, se quedó con seis unidades después de haber ganado sus primeros dos encuentros.

La derrota supone un tropiezo para el equipo de Hansi Flick, que había comenzado la competición con triunfos ante el Feyenoord y el Galatasaray. Ahora, los azulgranas deberán reaccionar en las próximas jornadas para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación directa a los octavos de final. Con la goleada a los culés, el equipo parisino alcanzó los nueve puntos y desplazó al Barcelona, que comenzó la tercera jornada con seis unidades y ahora se mantiene con la misma cantidad, pero descendió hasta la quinta posición. El Liverpool también aprovechó la tercera fecha para llegar a nueve puntos. Los ingleses vencieron 4-3 al Villarreal en un partido lleno de goles y se ubicaron en el segundo puesto, por detrás del PSG. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El tercer lugar corresponde al Stuttgart, que empató 1-1 frente al Atlético de Madrid y alcanzó siete unidades. El Aston Villa ocupa la cuarta posición con seis puntos, los mismos que Barcelona, Manchester City, Sporting de Portugal, Arsenal, Real Madrid, Real Betis y Borussia Dortmund.

La tercera jornada de la fase de liga continuará este miércoles 21 de octubre con nueve encuentros, entre los que sobresalen Bayern Múnich contra Arsenal, Real Madrid frente al RB Leipzig e Inter de Milán ante Shakhtar Donetsk. Los resultados de estos compromisos podrían provocar nuevos cambios en la clasificación, especialmente en la lucha por los primeros ocho lugares, que garantizan el pase directo a los octavos de final. Cabe recordar que los equipos que terminen entre las posiciones nueve y 24 deberán disputar una eliminatoria de acceso, mientras que los ubicados del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de las competiciones europeas.