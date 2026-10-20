Liverpool saca la casta ante Villarreal, remonta en Anfield y mantiene su paso perfecto

El Liverpool protagonizó una noche cargada de emociones en Anfield, donde tuvo que venir de atrás para derrotar 4-3 al Villarreal en un vibrante encuentro correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Champions League. Los ‘Reds’ superaron una desventaja de dos goles y encontraron en Alexis Mac Allister a una de sus grandes figuras para rescatar tres puntos importantes en la competición europea.
El conjunto español no tardó en dar el primer golpe y sorprendió a los ingleses apenas al minuto 4, cuando Georges Mikautadze apareció para establecer el 0-1. El Villarreal mantuvo la presión y encontró el premio a su buen arranque al 29’, luego de que Sergi Cardona aprovechara una asistencia de N. Saliba para colocar el 0-2, dejando contra las cuerdas al equipo local.
Sin embargo, el Liverpool reaccionó antes de marcharse a los vestuarios y comenzó a cambiar el rumbo del compromiso. Al minuto 38, Alexis Mac Allister aprovechó un pase de Kostas Tsimikas para recortar distancias y devolverle la esperanza a los aficionados que llenaron Anfield. Cuando parecía que el Villarreal se iría al descanso con ventaja, Ronald Araújo apareció en el 45’+2, tras una asistencia de R. Ngumoha, para firmar el 2-2.
COMPLEMENTO
En el complemento, los dirigidos por el cuadro inglés mantuvieron el impulso ofensivo y completaron la remontada al minuto 63. Nuevamente, R. Ngumoha participó en la acción decisiva al habilitar a Mac Allister, quien definió para conseguir su doblete y colocar el 3-2. La reacción del Liverpool desató la euforia en Anfield, donde el equipo encontró la confianza necesaria para ir en busca de una ventaja más amplia.
La cuarta anotación llegó al 68’, cuando Florian Wirtz, quien ingresó de cambio para la segunda mitad, aprovechó una asistencia de Cody Gakpo para ampliar la diferencia a 4-2. El Liverpool parecía tener el encuentro bajo control, pero el Villarreal no bajó los brazos y mantuvo la presión en los últimos minutos, decidido a buscar una reacción que le permitiera rescatar algo de su visita a Inglaterra.
El suspenso se apoderó de Anfield al minuto 87, cuando Tani Oluwaseyi aprovechó un servicio de Ayoze Pérez para marcar el 4-3 y acercar nuevamente al conjunto español. Pese al esfuerzo del ‘Submarino Amarillo’ en el cierre, el tiempo no fue suficiente para evitar la derrota. De esta manera, el Liverpool selló una remontada de alto voltaje ante su afición y celebró un triunfo europeo que lo mantiene firme en su objetivo de avanzar en la Champions League.