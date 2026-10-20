Liverpool saca la casta ante Villarreal, remonta en Anfield y mantiene su paso perfecto

El Liverpool protagonizó una noche cargada de emociones en Anfield, donde tuvo que venir de atrás para derrotar 4-3 al Villarreal en un vibrante encuentro correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Champions League. Los ‘Reds’ superaron una desventaja de dos goles y encontraron en Alexis Mac Allister a una de sus grandes figuras para rescatar tres puntos importantes en la competición europea. El conjunto español no tardó en dar el primer golpe y sorprendió a los ingleses apenas al minuto 4, cuando Georges Mikautadze apareció para establecer el 0-1. El Villarreal mantuvo la presión y encontró el premio a su buen arranque al 29’, luego de que Sergi Cardona aprovechara una asistencia de N. Saliba para colocar el 0-2, dejando contra las cuerdas al equipo local.

Sin embargo, el Liverpool reaccionó antes de marcharse a los vestuarios y comenzó a cambiar el rumbo del compromiso. Al minuto 38, Alexis Mac Allister aprovechó un pase de Kostas Tsimikas para recortar distancias y devolverle la esperanza a los aficionados que llenaron Anfield. Cuando parecía que el Villarreal se iría al descanso con ventaja, Ronald Araújo apareció en el 45’+2, tras una asistencia de R. Ngumoha, para firmar el 2-2.

COMPLEMENTO

En el complemento, los dirigidos por el cuadro inglés mantuvieron el impulso ofensivo y completaron la remontada al minuto 63. Nuevamente, R. Ngumoha participó en la acción decisiva al habilitar a Mac Allister, quien definió para conseguir su doblete y colocar el 3-2. La reacción del Liverpool desató la euforia en Anfield, donde el equipo encontró la confianza necesaria para ir en busca de una ventaja más amplia.