  1. Champions League

La denuncia de Barcelona ante la UEFA por lo que hizo el PSG en Champions League

El conjunto azulgrana reportará a UEFA la pancarta que desplegaron los aficionados del PSG en el partido de Champions League.

La denuncia de Barcelona ante la UEFA por lo que hizo el PSG en Champions League

Barcelona se quejará ante UEFA por la pancarta que desplegaron en el Parque de los Príncipes.
20 de octubre de 2026 a las 14:28

El FC Barcelona reportará al delegado de la UEFA la pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron en la grada del Parque de los Príncipes antes del partido entre ambos equipos en la que se podía leer el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina'), según confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana.

Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.

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El tifo se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitido inicial del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

La polémica pancarta de los aficionados del conjunto francés ante Barcelona: Masacre a la parisina.

La polémica pancarta de los aficionados del conjunto francés ante Barcelona: "Masacre a la parisina".

Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo que fue anotado por Désiré Doué.

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El conjunto de Luis Enrique se fue al descanso con la mínima ventaja en el marcador; sin embargo, al minuto 55, Xavi Espart apareció para igualar el encuentro en la tercera jornada del torneo de clubes más importante de Europa.

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Agencia EFE

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