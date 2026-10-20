La denuncia de Barcelona ante la UEFA por lo que hizo el PSG en Champions League

El FC Barcelona reportará al delegado de la UEFA la pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron en la grada del Parque de los Príncipes antes del partido entre ambos equipos en la que se podía leer el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina'), según confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana.
Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.
El tifo se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitido inicial del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.
Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo que fue anotado por Désiré Doué.
El conjunto de Luis Enrique se fue al descanso con la mínima ventaja en el marcador; sin embargo, al minuto 55, Xavi Espart apareció para igualar el encuentro en la tercera jornada del torneo de clubes más importante de Europa.