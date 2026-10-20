La denuncia de Barcelona ante la UEFA por lo que hizo el PSG en Champions League

El FC Barcelona reportará al delegado de la UEFA la pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron en la grada del Parque de los Príncipes antes del partido entre ambos equipos en la que se podía leer el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina'), según confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana.

Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.