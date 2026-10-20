Balón de Oro 2026: la noticia que ha recibido Mbappé a 6 días de la entrega

Kylian Mbappé habría recibido en las últimas horas una noticia determinante sobre sus aspiraciones de conquistar el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del fútbol mundial.
Kylian Mbappé no ha escondido su deseo de conquistar el Balón de Oro, el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol mundial.
El delantero francés del Real Madrid lleva años persiguiendo ese objetivo y considera que sus actuaciones, sus registros goleadores y su capacidad para marcar diferencias en los escenarios más importantes le permiten aspirar a lo más alto.
Mbappé no solamente ha reconocido que sueña con levantar el trofeo, sino que también ha defendido sus méritos deportivos y ha explicado por qué considera que su rendimiento individual debe tener un peso determinante en la elección del ganador.
La expectativa crece porque el atacante del Real Madrid ha convertido el Balón de Oro en uno de sus grandes objetivos profesionales. A sus 27 años, después de protagonizar otra temporada de importantes registros goleadores y establecer un nuevo récord histórico en los Mundiales, el francés esperaba que sus actuaciones lo colocaran entre los principales candidatos.
El propio futbolista dejó clara la importancia que tiene este reconocimiento para él durante una entrevista concedida a la radio francesa RFI, publicada en septiembre de 2026. En esa conversación, el delantero aseguró que el premio no representa una obsesión, aunque admitió que forma parte de sus objetivos y que no conseguirlo le provocaría decepción.
"No es una obsesión. Creo que es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor", explicó Mbappé al hablar sobre sus aspiraciones individuales.
Kylian Mbappé también defendió la temporada que realizó y destacó que sus números le permiten mantener la esperanza de conquistar el galardón.
"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", manifestó en su momento Mbappé en referencia al Balón de Oro.
Mbappé fue todavía más claro al reconocer que perder la carrera por el premio tendría un efecto en su mentalidad competitiva. "Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana", expresó al ser consultado sobre la posibilidad de quedarse sin el Balón de Oro.
Para respaldar su candidatura, Mbappé puso sobre la mesa sus cifras en las principales competiciones. El francés terminó la campaña con 25 goles en LaLiga y 15 en la Champions League, mientras que durante el Mundial de 2026 amplió su registro hasta los 22 tantos y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo.
Sin embargo, según reportes internacionales, el delantero francés del Real Madrid habría sido informado de que no terminaría entre los cinco primeros de la clasificación del Balón de Oro.
Esta situación representaría un duro golpe para el futbolista, quien ha reconocido públicamente que sueña con levantar el Balón de Oro.
La carrera por el galardón de 2026 podría dejarle un sabor amargo, después de que reportes internacionales señalaran que el atacante habría sido informado de que no terminaría entre los cinco primeros de la clasificación.
Por ahora, Mbappé mantiene públicamente su confianza en sus posibilidades, aunque la supuesta información sobre una clasificación fuera de los cinco primeros puestos ha generado interrogantes sobre el desenlace de su candidatura.