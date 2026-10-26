Barcelona firma un récord histórico: la millonada que ingresó en el Clásico

El Barcelona facturó 19,1 millones de euros por la venta de entradas durante el Clásico que perdió contra el Real Madrid en el Camp Nou (1-2), lo que significó un récord de ingresos en el club azulgrana. Así lo avanzó este lunes el periódico Mundo Deportivo y lo confirmaron a EFE fuentes del Barça, que añaden que el pasado fin de semana se batió el récord de ventas en la tienda del equipo ubicada en el estadio y que el domingo se superaron por primera vez los 800.000 euros de facturación.

Los 19,1 millones ingresados por la venta de entradas rebasan los 16,5 del Clásico del pasado curso, disputado en mayo, pese a que la asistencia en el último encuentro fue algo menor que hace cinco meses (62.055 por los 62.213 asistentes en mayo). El mayor precio de las entradas, con tarifas dinámicas, y el aumento de la cifra de asientos VIP explican esta diferencia de facturación entre los dos últimos Clásicos. El precio medio de venta por entrada fue de 984 euros, mientras que la tarifa media de las localidades VIP se situó en los 2.727 euros, con un incremento del 350% de la facturación para los productos de hospitalidad, según las cifras de la entidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE