Mientras CR7 le ganó el BOAT a Messi, esta decisión tomó Portugal con su leyenda

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha sido incluido en la lista de jugadores preconvocados por la selección de Portugal para los próximos compromisos de la Liga de Naciones europea. Con este paso, el atacante del Al-Nassr abre la puerta a su regreso al equipo nacional luego del conflicto que sostuvo con el entrenador Jorge Jesus, según confirmó un portavoz de la FPF a la agencia AFP. La lista definitiva para los encuentros internacionales será anunciada oficialmente por el seleccionador el próximo 6 de noviembre. Mientras todo esto se anunciaba, CR7 estaba ganando el B.O.A.T. como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos que entraga France Football. Lionel Messi quedó como segundo lugar.

El distanciamiento entre la figura lusitana y el técnico comenzó el pasado 30 de septiembre, cuando Ronaldo abandonó sorpresivamente la concentración del equipo en Copenhague. El incidente ocurrió después de ser suplente en el triunfo 2-1 contra Noruega y tras acusar al entrenador de incumplir su palabra y no respetar un acuerdo sobre las declaraciones que daría en rueda de prensa para frenar la polémica. Al día siguiente de su partida, sus compañeros vencieron 4-2 a Dinamarca. Ante esta situación, la Federación Portuguesa de Fútbol le impuso una sanción disciplinaria de 30 días de suspensión. Debido a que la medida se aplicó con carácter retroactivo desde el día de su abandono, el castigo ha finalizado a tiempo, permitiéndole estar disponible para la fecha FIFA de noviembre. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A través de un comunicado publicado el 7 de octubre, el futbolista de 41 años pidió disculpas a los aficionados y a sus compañeros por su actitud, aunque ratificó la ruptura en su relación con el director técnico. Actualmente, la selección portuguesa, vigente campeona del torneo, atraviesa un ritmo arrollador tras ganar sus primeros cuatro partidos en la competición (los tres últimos sin la presencia de Ronaldo), asegurando de manera anticipada su clasificación a los cuartos de final que se disputarán en marzo de 2027.