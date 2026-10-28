Real Madrid se pronuncia tras polémica de Mbappé con China

El Real Madrid pidió este miércoles disculpas al pueblo chino por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un meme relacionado con Mao Zedong, mientras la televisión estatal china confirmó haber recibido la carta del club, pero no aclaró cuándo reanudará las retransmisiones de LaLiga, suspendidas desde el lunes. El Grupo de Medios de China (CMG), responsable de CCTV, informó que había recibido a través de LaLiga una carta en la que el club blanco expresaba su respeto por China y se sumaba a las disculpas del delantero francés.

La confirmación llegó después de que la radiotelevisión estatal exigiera al Real Madrid asumir su responsabilidad y advirtiera de que, sin unas disculpas satisfactorias, "no había nada de que hablar". CMG, que confirmó este martes la suspensión de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, no precisó si considera suficiente la carta ni anunció cuándo restablecerá las emisiones. "El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid", expresó el conjunto merengue a través de sun comunicado oficial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino. El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos", cerró la entidad.

Comunicado Oficial.https://t.co/EfKx1juceJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026

PEKÍN EVITA COMPROMETERSE

El Ministerio de Exteriores chino también evitó aclarar el futuro de las medidas contra Mbappé, después de que su portavoz Guo Jiakun afirmara hoy que Pekín "concede importancia a las disculpas presentadas por la persona implicada". Preguntado por si estas permitirían levantar el boicot, Guo repitió su respuesta sin dar más detalles.