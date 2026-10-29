La razón por la que Messi puede quedar fuera de la Concacaf Champions Cup 2027

El conjunto dirigido por Cristian 'Kily' González todavía tiene opciones de clasificarse al torneo de clubes más importante de la región, pero su situación se ha complicado. La MLS cuenta con cuatro plazas para la competición, distribuidas entre el campeón de la MLS Cup , el ganador de la Supporters’ Shield y los dos mejores equipos restantes de la clasificación general de la temporada regular.

Inter Miami dejó escapar puntos importantes tras empatar 2-2 ante Cincinnati y complicó sus posibilidades de disputar la Concacaf Champions Cup 2027 . Lionel Messi no pudo marcar en el encuentro y ahora el equipo de Florida deberá afrontar sus últimos compromisos de la temporada con la obligación de sumar puntos.

Sin embargo, Inter Miami ya no puede alcanzar la Supporters’ Shield, porque ese trofeo ya quedó en manos de Nashville, club donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta, por lo que deberá buscar otras vías para conseguir su boleto.

Una de las principales opciones para el equipo de Messi es conquistar la MLS Cup. Las Garzas son el campeón vigente, luego de levantar el título en 2025 tras vencer a Vancouver Whitecaps y repetir la hazaña le garantizaría una plaza en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup 2027. Sin embargo, no será un camino sencillo, especialmente porque el equipo necesita mejorar su posición en la Conferencia Este para afrontar los playoffs con mejores perspectivas.

Otra posibilidad depende de los resultados de sus rivales. Inter Miami suma 56 puntos, mientras que New England Revolution tiene 58. Si las Garzas no consiguen superar a su rival en la clasificación y tampoco conquistan la MLS Cup, todavía podrían beneficiarse de una plaza liberada si el campeón de la MLS Cup ya tiene asegurado su boleto por otra vía.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Messi y compañía tampoco puede descuidar su posición en la tabla, ya que Chicago Fire aparece detrás en la Conferencia Este y cualquier tropiezo podría complicar todavía más sus posibilidades. El equipo necesita cerrar la temporada regular con buenos resultados para evitar depender exclusivamente de lo que ocurra en las eliminatorias.