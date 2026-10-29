El equipo de Messi sorprende en España y avanza a la segunda ronda de la Copa del Rey

El Eldense, adquirido recientemente por el argentino Leo Messi, se clasificó para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras imponerse este miércoles por 0-1 al Atlético Baleares, de Segunda Federación -cuarta categoría del fútbol español-, gracias a un gol de cabeza de Iker Recio en el minuto 57. El conjunto alicantino, que milita en Segunda División y dirigido por Javi Calleja, tuvo que emplearse a fondo para superar a un rival dos categoría inferior, en un encuentro en el que el técnico apostó por un once con varios futbolistas que habían contado con pocos minutos en la liga.

El único tanto del partido llegó en el minuto 57, cuando Iker Recio cabeceó al fondo de la red un saque de esquina ejecutado por Jordi Martín, una acción que permitió al Eldense decidir el encuentro a su favor y sellar su clasificación. El equipo azulgrana mantiene así vivo el objetivo de avanzar en la competición copera y aspirar a enfrentarse a un conjunto de Primera División por tercer año consecutivo. El triunfo también supone un paso importante para el Eldense en una temporada en la que el club ha despertado interés internacional tras la reciente adquisición vinculada a Lionel Messi, actual futbolista del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE