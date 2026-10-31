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¿Quién era la bella pelinegra? Los fieles de Olimpia, curiosa pancarta y la 'chinita' del Choloma

Así se vivió el ambiente en la previa del Olimpia vs Choloma desde el Estadio Rubén Deras.

31 de octubre de 2026 a las 18:40
¿Quién era la bella pelinegra? Los fieles de Olimpia, curiosa pancarta y la 'chinita' del Choloma
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EL LENTE DIEZ EN EL RUBÉN DERAS: La bella chinita que enamoró en Choloma, las preciosas del Olimpia y la pancarta motivadora y la bella pelinegra.

 FOTOS: HÉCTOR PAZ
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Las bellas cholomoñas se robaron las miradas en el Estadio Rubén Deras. Qué guapísimas son las chicas de Choloma.
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La pelinegra que causó furor en el Estadio Rubén Deras. Le luce la chami del león.
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El Choloma vs Olimpia inicia a partir de las 7 y media de la noche. El león llegó herido a este encuentro tras la dura eliminación en Centroamérica.
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Estas hinchas fieles de Olimpia no abandonaron al león tras el mal momento que vivió el pasado miércoles.
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¡Hola, guapa! El Lente Diez captó las mejores postales en la previa del Choloma vs Olimpia, por la jornada 12 del torneo Apertura.
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Este tridente robó corazones en las graderías del Estadio Rubén Deras. Qué guapas, vos.
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"En las buenas y en las malas, seré Olimpia", dice este cartel de los hinchas de Olimpia en el Rubén Deras.
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¿Instagram de la pibita? Ellos llegaron de gala al Estadio Rubén Deras. Les luce la chami del león.
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¿Por qué tan seria? Ella no dejó de observar todos los detalles de la previa del Olimpia y Choloma.
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Las aficionadas del Club Deportivo Choloma en el Estadio Rubén Deras. ¡Qué bonitas!
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El recinto cholomeño albergó el Choloma vs Olimpia por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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El Rey León llegó herido tras quedar eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana. Cartaginés fue su verdugo.
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Edwin Rodríguez no arranca en el 11 titular de Olimpia ante Choloma. El mediocentro tiene desgaste físico tras el partido ante Cartaginés.
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Ángel Villatoro es uno de los killers que tiene Choloma en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
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Edwin tuvo un partido de mucha intensidad ante Cartaginés en la vuelta de las semifinales del torneo Apertura.
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Emanuel Hernández sí aparece en el 11 titular de Olimpia para enfrentar al Choloma por la jornada 12 del torneo Apertura.
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