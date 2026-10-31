¿Quién era la bella pelinegra? Los fieles de Olimpia, curiosa pancarta y la 'chinita' del Choloma

EL LENTE DIEZ EN EL RUBÉN DERAS: La bella chinita que enamoró en Choloma, las preciosas del Olimpia y la pancarta motivadora y la bella pelinegra.
Las bellas cholomoñas se robaron las miradas en el Estadio Rubén Deras. Qué guapísimas son las chicas de Choloma.
La pelinegra que causó furor en el Estadio Rubén Deras. Le luce la chami del león.
El Choloma vs Olimpia inicia a partir de las 7 y media de la noche. El león llegó herido a este encuentro tras la dura eliminación en Centroamérica.
Estas hinchas fieles de Olimpia no abandonaron al león tras el mal momento que vivió el pasado miércoles.
¡Hola, guapa! El Lente Diez captó las mejores postales en la previa del Choloma vs Olimpia, por la jornada 12 del torneo Apertura.
Este tridente robó corazones en las graderías del Estadio Rubén Deras. Qué guapas, vos.
"En las buenas y en las malas, seré Olimpia", dice este cartel de los hinchas de Olimpia en el Rubén Deras.
¿Instagram de la pibita? Ellos llegaron de gala al Estadio Rubén Deras. Les luce la chami del león.
¿Por qué tan seria? Ella no dejó de observar todos los detalles de la previa del Olimpia y Choloma.
Las aficionadas del Club Deportivo Choloma en el Estadio Rubén Deras. ¡Qué bonitas!
El recinto cholomeño albergó el Choloma vs Olimpia por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
El Rey León llegó herido tras quedar eliminado en las semifinales de la Copa Centroamericana. Cartaginés fue su verdugo.
Edwin Rodríguez no arranca en el 11 titular de Olimpia ante Choloma. El mediocentro tiene desgaste físico tras el partido ante Cartaginés.
Ángel Villatoro es uno de los killers que tiene Choloma en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Edwin tuvo un partido de mucha intensidad ante Cartaginés en la vuelta de las semifinales del torneo Apertura.
Emanuel Hernández sí aparece en el 11 titular de Olimpia para enfrentar al Choloma por la jornada 12 del torneo Apertura.