La fiesta Olimpia en Choloma, gran gesto de Arboleda, bellezas y el cumpleañero

Todo lo que se vivió este sábado en el Choloma vs. Olimpia que se disputó en el Estadio Rubén Deras. El cuadro que dirige Eduardo Espinel volvió al primer lugar de la clasificación.
El Estadio Rubén Deras albergó esta noche el partido de la jornada 12 entre el Choloma y Olimpia que terminó con triunfo melenudo por 0-3. "En las buenas y en las malas seré Olimpia", fue la pancarta que llevaron hinchas del equipo blanco que residen en la colonia López Arellano.
El ambiente ha sido de pura fiesta. La expectativa por ver al 'Viejo León' en la zona norte provocó que muchos aficionados se volcaran a las gradas del recinto cholomeño.
Aunque el Choloma ejerce la localía con el apoyo de su fiel gente maquilera, la fanaticada olimpista se hizo sentir con fuerza, pintando gran parte de las tribunas de blanco.
Desde horas antes del pitazo inicial, se reportaron enormes filas de aficionados en los exteriores del complejo, ansiosos por conseguir un boleto y no perderse el Choloma-Olimpia.
Una de las tantas bellezas que llegaron al Estadio Rubén Deras. El lente de DIEZ estuvo captando todo tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Tras la dolorosa eliminación en Copa Centroamericana ante Cartaginés, Olimpia salió con su equipo 'B' y entre los titulares se encontraba el delantero colombiano-hondureño, Yustin Arboleda.
El primer tiempo fue dinámico y con ocasiones de gol para ambos equipos, a pesar de mantenerse el 0-0. Ninguno se guardó nada y las áreas tuvieron actividad.
El cuadro capitalino encadenó tiros de esquina consecutivos en los que Arboleda logró desviar de cabeza, rozando el poste de la portería local.
El equipo maquilero también tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el portero Édrick Menjívar realizó una espectacular doble atajada tras una serie de contragolpes cuando se acercaba el fin del primer lapso.
Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, se marchaba al descanso no tan satisfecho por el 0-0 en el tablero.
Para la segunda parte, Espinel movió el banquillo y metió tres cambios en el 61': Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez e Imanol Enríquez ingresaron al campo por Maldonado, Cortés y Paguada.
Y solo un minuto después de haber ingresado, Imanol Enríquez abrió el marcador con remate de cabeza en el segundo palo, tras enorme centro de Edwin Rodríguez desde de la derecha.
Y cuando se cumplía el 77´, Enríquez se vistió de héroe en Choloma y firmó su doblete para darle los tres puntos a los albos y recuperar la cima de la clasificación.
Nicolás Dibble sentenció la goleada cuando ya estaba por finalizar el encuentro. Con este resultado, Olimpia llegó a los 29 unidades y desplaza a un Real España que tiene 27 y que se había puesto líder más temprano luego de vencer a Juticalpa. El conjunto blanco sigue mandando tras 12 jornadas disputadas.
Cabe mencionar que fue una noche especial para el zaguero Clinton Bennett porque cumplió sus 24 años y lo festejó con una importante victoria. Familiares del jugador estuvieron en el inmueble apoyándolo. (Foto Olimpia)
Gran gesto de Arboleda: el delantero de Olimpia le regaló su camiseta a este pequeño fanático cuando abandonó el campo.
Y de esta manera abandonaba el técnico Héctor Vargas el recinto. El Choloma sufrió su séptima caída en el torneo y se estanca en el octavo lugar con 13 unidades.
El abrazo de Enríquez con Edwin Rodríguez luego de llevarse la victoria de territorio cholomeño.
Los jugadores de Olimpia se acercaron a su fiel afición que se tenía una fiesta en las gradas del inmueble. Los leones regresan a la capital como líderes del Apertura.