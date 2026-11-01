Balón de Oro 2026: destapan la peor polémica y la policía tiene todo en sus manos

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2062 por encima de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, pero ahora destapan una de las peores polémicas que la policía ya investiga.
Una nueva controversia amenaza con manchar el prestigio del Balón de Oro. Cuando aún resonaban los ecos de los rumores previos a la gala, un nuevo escándalo ha sacudido los cimientos de la organización del galardón más prestigioso del fútbol mundial.
La revista France Football, encargada de entregar el codiciado trofeo, ha decidido tomar cartas en el asunto. Ante las sospechas de irregularidades, la institución ha trasladado información oficial a la policía francesa para que investigue a fondo lo ocurrido.
El detonante de esta nueva alarma ha sido una serie de movimientos económicos inusuales detectados en plataformas de predicción. Varias apuestas realizadas antes de la ceremonia han encendido todas las luces rojas entre los organizadores y los expertos en ciberseguridad deportiva.
El motivo de la profunda preocupación no es menor. Varias cuentas misteriosas lograron acertar no solamente quién sería el flamante ganador del trofeo, sino también el orden exacto en el que quedaron clasificados los cinco primeros futbolistas.
Según una investigación llevada a cabo por la firma Upside, un total de 12 cuentas operaron en la plataforma Polymarket. Estas cuentas llegaron a mover aproximadamente 264.000 dólares en apuestas directas relacionadas exclusivamente con el galardón.
Los datos de la investigación revelan un patrón sumamente sospechoso. Siete de estas doce cuentas no registraban ningún tipo de actividad previa en otros mercados de apuestas, lo que demuestra que fueron creadas con un objetivo muy específico y repentino.
A esto se suma un dato todavía más llamativo que incrementa las sospechas de los investigadores. Seis de estas cuentas fueron registradas y comenzaron a operar apenas unos minutos antes de que se cerraran los plazos para apostar.
Las predicciones exactas terminaron coincidiendo milimétricamente con el resultado oficial de la gala. El delantero inglés Harry Kane se alzó con el primer puesto, seguido de cerca por Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y, finalmente, Leo Messi.
La extraordinaria precisión de estas jugadas financieras tuvo un premio económico muy jugoso. Los autores de estas apuestas lograron embolsarse unos 200.000 dólares de beneficio neto, lo que equivale a cerca de 180.000 euros.
Entre todos los casos analizados por los expertos, hay uno que destaca por encima del resto debido a su complejidad. Una de las cuentas apostó inicialmente por Harry Kane como el claro vencedor de la noche.
Tras vender sus contratos iniciales en el momento en que estos aumentaron considerablemente su valor, el usuario no retiró el dinero. Por el contrario, decidió reinvertir parte de esas ganancias en mercados mucho más específicos sobre la clasificación final de los candidatos.
Ahora mismo, la gran incógnita que intentan resolver las autoridades es determinar el origen de esa información. France Football mantiene los resultados bajo la máxima confidencialidad hasta el mismo momento en que se abre el sobre en la ceremonia.
Hasta el momento, es importante destacar que no existe ninguna prueba física ni documental de que se haya filtrado información privilegiada desde dentro. Tampoco se ha demostrado que las cuentas estén vinculadas directamente con empleados de la revista.
La investigación policial y judicial será la encargada de esclarecer qué fue lo que realmente pasó. Queda por definir si se trató de una filtración interna, de una estrategia basada en datos obtenidos por vías alternativas o de una coincidencia matemática extraordinariamente precisa.