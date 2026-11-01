¿Y Cristiano? Georgina Rodríguez impacta con su tétrico escenario en Halloween

Georgina Rodríguez festejó la noche de brujas en su domicilio en la capital española, rodeada de sus hijos y amigos. La empesaria publicó las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
La modelo e influencer Georgina Rodríguez ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas con su espectacular celebración de Halloween.
En esta ocasión, la esposa de Cristiano Ronaldo no ha escatimado en detalles para transformar por completo su residencia en Madrid en un auténtico set de película de terror, compartiendo el escalofriante resultado con sus millones de seguidores en las redes sociales.
El gran atractivo de la noche fue la elaborada caracterización de la propia Georgina, quien optó por un simbólico disfraz de "novia cadáver".
Vestida con un traje nupcial de encaje blanco cubierto con manchas de sangre, un velo transparente y un ramo de rosas negras, la elección ha sido interpretada por sus seguidores como un divertido guiño a su reciente y esperada boda civil con el astro portugués, celebrada el pasado 11 de agosto en Cascais.
Para elevar la experiencia al máximo, el jardín principal de la mansión madrileña fue rediseñado por completo hasta convertirse en un cementerio hiperrealista. La imponente puesta en escena incluyó lápidas distribuidas estratégicamente a la luz de las velas, figuras oscuras enmascaradas y réplicas de esqueletos que asustaban a los invitados a su llegada.
La temática de terror no se limitó al exterior, sino que invadió cada rincón del interior de la vivienda. Las habitaciones y salones principales lucieron una densa decoración compuesta por telarañas artificiales, pegatinas siniestras y figuras espectrales que crearon una atmósfera oscura y envolvente, ideal para la noche más terrorífica del año.
Como ya es habitual en sus publicaciones familiares, los cinco hijos de la modelo fueron los grandes protagonistas de la velada. Los pequeños disfrutaron al máximo de la festividad luciendo una divertida variedad de disfraces que incluía desde expresidiarios y payasos, hasta las clásicas brujas.
El festejo también contó con la presencia de su círculo social más íntimo, reuniendo a varios de sus amigos cercanos y a su inseparable hermana, Ivana Rodríguez. El grupo, conocido popularmente en el entorno de la influencer como 'Las Queridas', participó activamente en las sesiones fotográficas dentro del jardín-cementerio recreado para la ocasión.
Este despliegue decorativo reafirma la enorme pasión que la famosa empresaria procesa por las tradiciones de otoño, una fecha en la que acostumbra superarse año tras año. Cabe mencionar que Cristiano no fue parte de la fiesta, ya que tiene un partido por la Champions asiática este lunes y se quedó en Arabia Saudita.
En temporadas anteriores, durante su estancia en ciudades como Mánchester, ella había destacado en la prensa por sus monumentales montajes decorativos con calabazas gigantes y brujas mecanizadas. Esta vez optó por ser el cadáver de la novia.
Con este imponente evento en Madrid, Georgina consolida su posición como una de las creadoras de contenido más influyentes en el ámbito del entretenimiento y el estilo de vida.
Su capacidad para equilibrar las grandes producciones visuales con momentos familiares íntimos sigue capturando la atención de los medios de comunicación de todo el mundo.
La publicación alcanzó más de 500 mil likes en cuestión de solo tres horas. "No sé quiénes lo pasaron mejor si los niños o nosotros", le comentó su hermana Ivana, quien fue la encargada de tomarle las fotos y capturar todos los momentos de la fiesta de Halloween en la capital española.
Georgina Rodríguez está muy cerca de llegar a los 80 millones de seguidores en Instagram. Se consolida como la mujer con más fans en España y una de las figuras más cotizadas globalmente.
Sus ingresos en las redes sociales se dividen por cada post patrocinado. Las estimaciones apuntan a que cobra un mínimo de 60,000 euros por publicación fija en su muro, llegando reportes comerciales a situar la tarifa de campañas internacionales de gran escala por encima de los 350,000 dólares por post.Una simple mención en una historia temporal de 15 segundos puede facturarse en torno a los 12,000 euros (o cifras sustancialmente mayores si forma parte de contratos exclusivos de embajadora).