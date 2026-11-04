Mazazo a Simeone: lo pierde para el duelo ante Barcelona por el liderato

El Atlético de Madrid sufre una baja crucial en su defensa: Cristian "Cuti" Romero se perderá el partido por el liderato frente al Barcelona tras confirmarse una recaída en su dolencia muscular. El zaguero argentino, considerado el mariscal del esquema defensivo de Diego Simeone desde su fichaje este verano, no logró recuperarse a tiempo para el trascendental choque liguero de este domingo en el Metropolitano.

La alarma en el cuerpo técnico rojiblanco se encendió de forma definitiva tras la ausencia del cordobés en la sesión de entrenamiento matutina. A pesar de haber entrado en la convocatoria del pasado fin de semana ante el Levante con la intención de ir sumando minutos, Romero volvió a sentir molestias en el aductor que lo obligaron a quedar completamente descartado. De esta manera, el defensor encadena su tercer partido consecutivo en la grada, sumándose a las sensibles ausencias que ya pesaron en la última victoria liguera y en la dolorosa derrota europea frente al Bayern Múnich. La baja del argentino llega en el escenario menos oportuno para los colchoneros, quienes se juegan la cima de LaLiga en un duelo directo contra el conjunto dirigido por Hansi Flick, actual líder con dos puntos de ventaja. Frenar la ofensiva blaugrana, comandada por figuras en estado de gracia como Lamine Yamal y Raphinha, requería de la máxima solidez del "Cuti". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El impacto de su ausencia ya se evidenció ante el Bayern, donde los desajustes defensivos costaron el primer tropiezo en casa de la temporada. Ante este contratiempo, Simeone se ve forzado a reestructurar su línea defensiva para acompañar al eslovaco Dávid Hancko en la zaga central. El DT argentino baraja dos alternativas principales llenas de dudas tácticas: mantener al francés Robin Le Normand o desplazar Marc Pubill hacia el centro, permitiendo que Marcos Llorente cubra el lateral derecho. La mala racha física del zaguero no solo afecta al club madrileño, sino que ha repercutido de manera inmediata en sus compromisos internacionales. Romero ha sido oficialmente desafectado de la convocatoria de la selección de Argentina para la doble fecha FIFA de noviembre, en la que la Albiceleste se medirá ante Uruguay y Costa Rica.

Lionel Scaloni no podrá contar con uno de sus capitanes, obligando al futbolista a permanecer en Madrid durante las próximas dos semanas con el fin de realizar una rehabilitación integral. Paradójicamente, la cumbre por el liderato español también se verá mermada en la otra acera por motivos similares, restándole brillo a lo que prometía ser un choque de gala. El Barcelona confirmó horas antes la baja de Rodri Hernández, debido a problemas físicos sufridos tras su cruce frente al Aston Villa. Con ambas plantillas perdiendo a sus respectivos baluartes conceptuales, el partido del domingo se transformará en una dura prueba de estrategia y profundidad de plantilla para ver quién se marcha al parón internacional en lo más alto del fútbol español.