Real Madrid consigue el fichaje que Barcelona y PSG tanto querían: Fabrizio Romano lo confirma

El Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes al alcanzar un principio de acuerdo verbal con JJ Gabriel, considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo. Con solo 16 años, el delantero inglés deja atrás un ambiente convulso en Inglaterra para sumarse al proyecto del club español, superando el interés de gigantes como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. La operación dio un giro definitivo cuando el joven atacante decidió rescindir su vínculo con el Manchester United. Atormentado por la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club de Old Trafford, Gabriel rechazó renovar su contrato y solicitó su salida en busca de un nuevo proyecto deportivo. Aunque el Barcelona y el PSG intentaron convencerlo, la propuesta de la entidad madridista fue la que terminó ganando la carrera por su fichaje.

Según informaron los periodistas especializados Fabrizio Romano y el medio Sky Sports, el acuerdo entre el Real Madrid y la joya británica ya es un hecho en el plano verbal, a falta de la firma definitiva de los documentos. La solidez de la directiva blanca durante las negociaciones fue clave para asegurar al futbolista, quien, según reportes desde España, ya se encuentra entrenando en Madrid a la espera de ajustar los últimos detalles del traspaso.

Una trayectoria precoz y millonaria



JJ Gabriel llegó a la cantera del Manchester United a los 11 años tras formarse en las divisiones inferiores del Chelsea, Arsenal, West Ham y Queens Park Rangers. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En Old Trafford se consolidó como una de las grandes apuestas de futuro gracias a su técnica, su desequilibrio en el uno contra uno y su facilidad para generar situaciones de gol. Su enorme potencial provocó que a los 14 años firmara un importante contrato comercial con la marca Nike.

La apuesta del conjunto madrileño por el extremo es fuerte y encaja con su política de captar a los talentos jóvenes más cotizados del mundo.

Las informaciones señalan que el Real Madrid le ofrecerá un contrato de tres a cuatro temporadas, con un salario total que rondaría los 10 millones de euros. En los próximos días se completará la documentación oficial para cerrar de forma definitiva una de las operaciones más destacadas del fútbol base europeo.



