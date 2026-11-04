Barcelona recibe el peor golpe de Rodri: qué lesión sufrió y el tiempo de baja

El Barcelona sufre un duro golpe tras confirmarse la baja de Rodri Hernández. El centrocampista tuvo que retirarse en el descanso del partido frente al Aston Villa por unas molestias en la pierna derecha. Hansi Flick y el cuerpo médico decidieron no arriesgar, y las pruebas realizadas este miércoles han confirmado una rotura en el bíceps femoral que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes. Esta lesión supone un contratiempo muy grave para los planes del técnico alemán. Rodri se había asentado como una pieza imprescindible en el centro del campo azulgrana, acumulando 945 minutos en 14 partidos disputados. Su presencia en la alineación titular era casi constante, habiendo formado una pareja de garantías junto a Pedri en diez ocasiones y afianzándose en los duelos más exigentes del calendario.

El jugador se perderá un tramo clave de la temporada con el conjunto catalán. Su primera gran ausencia será este mismo domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un partido vital para la lucha por el liderato de la Liga. Tampoco estará disponible tras el parón frente al Villarreal el 22 de noviembre, ni viajará a Bakú para medirse al Sabah en la Champions League, quedando también descartado para los compromisos ante el Deportivo y el Celta. Además del impacto en su club, la dolencia compromete su presencia con la selección española. El mediocampista tenía previsto acudir a la llamada de Luis de la Fuente para afrontar dos encuentros internacionales durante el parón de noviembre. Sin embargo, el futbolista se quedará finalmente en Barcelona para centrarse en su proceso de rehabilitación con la mirada puesta en regresar a tiempo para el trascendental choque europeo frente al Manchester City. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Flick se ve obligado a reorganizar su medular de inmediato para mantener la competitividad del equipo. La baja de su pivote titular rompe la continuidad en la creación de juego, por lo que el entrenador germano deberá buscar fórmulas alternativas en un calendario que no da tregua. La gestión de los minutos y la adaptación táctica serán fundamentales para suplir la jerarquía que el madrileño aportaba en la zona ancha. Ante este panorama, emergen dos nombres propios para ocupar la vacante en las próximas citas. Marc Bernal parte como una opción muy seria tras dejar sensaciones muy positivas durante la segunda mitad del duelo ante el Aston Villa. La otra gran alternativa es Frenkie de Jong, quien continúa ganando ritmo y sensaciones competitivas tras superar sus pasadas molestias físicas para asumir galones en el once.