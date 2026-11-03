La decisión que tomó el arquero del Andorra tras la muerte de Jesús de Miguel

El guardameta del Andorra, Jesús Owono, se ha convertido en el blanco de una violenta campaña de acoso, insultos y amenazas de muerte a través de las redes sociales. La reacción en el entorno digital se desencadenó pocas horas después de confirmarse el trágico fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, con quien Owono protagonizó un brutal e involuntario choque durante el encuentro disputado el lunes en la Segunda División de España.

El fatídico suceso tuvo lugar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el arquero de 25 años salió de forma temeraria a disputar un balón dividido en los minutos finales del partido. El fortísimo impacto dejó inconsciente sobre el césped a De Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio inmediato.

A pesar de los esfuerzos de los servicios médicos en el estadio y su posterior traslado de urgencia al hospital, este martes se certificó el deceso del atacante, tiñendo de luto al fútbol español.



OWONO DECIDE CERRAR SUS REDES

La confirmación de la tragedia transformó los perfiles públicos de Owono en un polvorín. Ante la avalancha de mensajes de odio que ponían en riesgo su integridad y la de su entorno, el portero guineano optó inicialmente por restringir los comentarios en sus publicaciones, para finalmente desactivar de manera definitiva su cuenta principal de Instagram. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por su parte, su perfil en la plataforma X permanece inactivo y bajo estricta observación para evitar réplicas del hostigamiento. Fuentes cercanas al vestuario del Andorra aseguran que el guardameta se encuentra completamente "devastado" y en un estado de profunda conmoción psicológica. Testigos del encuentro relataron que, inmediatamente después de la jugada y al percatarse de la gravedad de la situación, Owono rompió a llorar de forma desconsolada en los vestuarios, donde permaneció rezando por la salud de su compañero de profesión antes de conocer el fatal desenlace.

Antes de que el acoso digital forzara su desaparición de las redes, el entorno de Owono manifestó que su prioridad absoluta era ponerse en contacto privado con la familia de Jesús de Miguel. El arquero buscaba transmitir sus más sinceras disculpas y condolencias de manera íntima y respetuosa, posponiendo cualquier pronunciamiento público o comunicado oficial del club hasta haber establecido ese puente con los allegados del fallecido. Mientras el mundo del deporte asimila el golpe, el Andorra se ha declarado institucionalmente "roto y devastado" por los acontecimientos, brindando soporte psicológico inmediato a su plantilla y especialmente a su guardameta.

🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD TenerifeDescanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026