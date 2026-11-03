Un jugador con el mismo apellido que Owono denuncia insultos y amenazas en las redes

El defensa del FC Can Vidalet, Michel Owono, ha denunciado estar recibiendo "mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas" de aficionados que lo han confundido con el portero del Andorra, Jesús Owono, quien protagonizó este lunes un choque fortuito con el jugador del Tenerife, Jesús de Miguel en el partido de LaLiga Hyermotion que ha causado la muerte del delantero.

Owono, actualmente lateral de la Liga Élite, ha subido a sus redes sociales varias capturas de esos insultos y amenazas, que ha lamentado profundamente tras recordar que él no ha tenido ninguna relación con el triste suceso.