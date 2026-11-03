Muere Jesús de Miguel luego de chocar con Owono y esto dijeron los médicos

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", ha informado el club canario en sus redes sociales.

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel , de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra .

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria. El jugador sufrió un fuerte golpe en el pecho en los últimos minutos del encuentro y sufrió una parada cardiorrespiratoria en pleno estadio.

Los servicios de emergencia consiguieron reanimarlo y fue evacuado al hospital, donde permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento. Una de las posibles causas de la muerte es el Commotio cordis o conmoción cardíaca.

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El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios. Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.