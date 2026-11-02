Champions League: los 9 partidos de este martes y así marcha la tabla de posiciones

La Champions League reanuda este martes su emocionante fase de liga con una cuarta jornada que promete emociones desbordantes y duelos de máxima exigencia en el viejo continente. Los equipos se preparan para saltar al terreno de juego con la firme intención de sumar puntos vitales que les permitan escalar posiciones en la tabla general.

El certamen entra en una fase crucial donde cada error puede costar muy caro de cara a la clasificación directa. ​El foco de atención se concentra en el Estadio Metropolitano, escenario donde el Atlético de Madrid recibirá la visita del poderoso Bayern Múnich. Los colchoneros buscarán hacerse fuertes ante su afición frente a un gigante alemán que siempre sale a proponer un juego vertiginoso y ofensivo. Este enfrentamiento se perfila como uno de los choques más atractivos de la jornada.​ Por su parte, el FC Barcelona se vestirá de gala en el Camp Nou para medirse al peligroso Aston Villa. El conjunto blaugrana tiene el objetivo imperativo de reencontrarse con su mejor versión europea tras tropiezos recientes en la competición. Enfrente tendrá a un cuadro inglés que llega con la moral alta y dispuesto a dar la campanada en uno de los templos del fútbol mundial.​ No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Otro de los duelos estelares de la noche tendrá lugar en territorio español, específicamente en el Estadio de la Cerámica, donde el Villarreal se medirá ante el bicampeón París Saint-Germain. El 'Submarino Amarillo' intentará neutralizar el talento galopante del equipo parisino mediante un planteamiento ordenado y transiciones rápidas. Los franceses, por su parte, confían en su artillería pesada para asaltar la fortaleza castellonense y consolidarse en la parte alta.​ La cartelera vespertina también contempla cruces de pronóstico reservado en diferentes rincones de Europa, destacando el pulso en el norte entre el Feyenoord e Inter de Milán en Róterdam.

Paris Saint-Germain in 2026/27 🔴🔵#UCL https://t.co/HbeYqDZGCq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 2, 2026

Asimismo, clubes como el Manchester United recibirán en Old Trafford a la Roma con la obligación de reencontrarse con la victoria ante su hinchada. En paralelo, la emoción se vivirá en Turquía con el Galatasaray midiéndose al Stuttgart, mientras que el Shakhtar Donetsk se enfrentará al Sporting en Londres. ​ Con una cartelera repleta de talento y aspiraciones cruzadas, la jornada de este martes sentará las bases del futuro inmediato en la máxima competición de clubes.

HORARIOS DE LOS PARTIDOS

Primer turno – 11:45 AM Galatasaray vs. Stuttgart Shakhtar Donetsk vs. Sporting Segundo turno – 2:00 PM Barcelona vs. Aston Villa Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich Manchester United vs. Roma Villarreal vs. París Saint-Germain Feyenoord vs. Inter de Milán Bodø/Glimt vs. Lille LASK Linz vs. Slovan Bratislava

