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Champions League: los 9 partidos de este martes y así marcha la tabla de posiciones

La cuarta jornada de la fase de liga se pone en marcha y el platillo fuerte será el Atlético vs. Bayern Múnich en la capital española.

Champions League: los 9 partidos de este martes y así marcha la tabla de posiciones

La emociones en la Champions League regresan esta martes con la cuarta jornada de la fase de liga.

02 de noviembre de 2026 a las 19:07

La Champions League reanuda este martes su emocionante fase de liga con una cuarta jornada que promete emociones desbordantes y duelos de máxima exigencia en el viejo continente.

Los equipos se preparan para saltar al terreno de juego con la firme intención de sumar puntos vitales que les permitan escalar posiciones en la tabla general.

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El certamen entra en una fase crucial donde cada error puede costar muy caro de cara a la clasificación directa. ​El foco de atención se concentra en el Estadio Metropolitano, escenario donde el Atlético de Madrid recibirá la visita del poderoso Bayern Múnich.

Los colchoneros buscarán hacerse fuertes ante su afición frente a un gigante alemán que siempre sale a proponer un juego vertiginoso y ofensivo. Este enfrentamiento se perfila como uno de los choques más atractivos de la jornada.​

Por su parte, el FC Barcelona se vestirá de gala en el Camp Nou para medirse al peligroso Aston Villa. El conjunto blaugrana tiene el objetivo imperativo de reencontrarse con su mejor versión europea tras tropiezos recientes en la competición. Enfrente tendrá a un cuadro inglés que llega con la moral alta y dispuesto a dar la campanada en uno de los templos del fútbol mundial.​

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Otro de los duelos estelares de la noche tendrá lugar en territorio español, específicamente en el Estadio de la Cerámica, donde el Villarreal se medirá ante el bicampeón París Saint-Germain.

El 'Submarino Amarillo' intentará neutralizar el talento galopante del equipo parisino mediante un planteamiento ordenado y transiciones rápidas. Los franceses, por su parte, confían en su artillería pesada para asaltar la fortaleza castellonense y consolidarse en la parte alta.​

La cartelera vespertina también contempla cruces de pronóstico reservado en diferentes rincones de Europa, destacando el pulso en el norte entre el Feyenoord e Inter de Milán en Róterdam.

Asimismo, clubes como el Manchester United recibirán en Old Trafford a la Roma con la obligación de reencontrarse con la victoria ante su hinchada. En paralelo, la emoción se vivirá en Turquía con el Galatasaray midiéndose al Stuttgart, mientras que el Shakhtar Donetsk se enfrentará al Sporting en Londres. ​

Con una cartelera repleta de talento y aspiraciones cruzadas, la jornada de este martes sentará las bases del futuro inmediato en la máxima competición de clubes.

HORARIOS DE LOS PARTIDOS

Primer turno – 11:45 AM

Galatasaray vs. Stuttgart

Shakhtar Donetsk vs. Sporting

Segundo turno – 2:00 PM

Barcelona vs. Aston Villa

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

Manchester United vs. Roma

Villarreal vs. París Saint-Germain

Feyenoord vs. Inter de Milán

Bodø/Glimt vs. Lille

LASK Linz vs. Slovan Bratislava

TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

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Billy Vásquez
Billy Vásquez
Billy Vásquez

Periodista de Diario DIEZ desde 2016, especializado en noticias de Liga Nacional, Selección de Honduras y fútbol internacional.

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