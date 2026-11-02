Barcelona cayó ante el PSG y Real Madrid, pero Gordon suelta una frase insólita

Anthony Gordon salió públicamente a defender el potencial del Barcelona después de las recientes caídas frente al PSG y Real Madrid, dos resultados que generaron dudas sobre el rendimiento del equipo azulgrana. El atacante inglés fue protagonista en la previa del partido que afrontará este martes el conjunto catalán ante el Aston Villa por la cuarta jornada de la Champions League en el Camp Nou.

Gordon aseguró que ni PSG ni Real Madrid están por encima del Barça pese a las dos derrotas que sufrieron en un lapso de una semana. "Ni PSG ni Real Madrid son superiores a nosotros. Tenemos que asumir la responsabilidad de ambas derrotas, porque fueron los dos partidos más importantes que disputamos hasta ahora, pero no considero que estén por encima", explicó el británico de 25 años en conferencia de prensa. "Somos un gran equipo y podemos vencer a cualquiera. El PSG tuvo un descanso durante el fin de semana y eso les dio una ventaja significativa. Contra el Real Madrid, creo que deberíamos haber ganado, tuvimos más posesión del balón y creamos mejores ocasiones, pero nos faltó algo, y eso nos costó la victoria", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🗣️ Anthony Gordon cree que el Barça fue mejor en El Clásico🤨 "Fuimos mejor equipo, tuvimos la posesión y mejores ocasiones"📻 #PartidazoCOPE https://t.co/dOpgufWwMI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 2, 2026

Por otro lado, comentó que "a veces podría ser más egoísta" y "disparar más". "Flick me pide marcar, asistir, tener la capacidad de cambiar los partidos y tener responsabilidad en el juego. Eso es lo que persigo. En eso me centro, en marcar más goles. Estoy aquí para ganar tantos títulos como sea posible", sostuvo. También ha calificado con "un siete y medio" su rendimiento hasta el momento. "He empezado bastante bien, considerando que estoy en un país nuevo y el gran reto que supone llegar a un equipo como este. Siento que puedo hacer mucho más. Necesitaré un poco de tiempo para crecer y, cuando esto suceda, se verá una versión de mí que todavía no se ha visto", afirmó. Fichado este verano por el Barcelona procedente del Newcastle, el internacional inglés destaca de su nuevo club que no existen "grandes egos" en un vestuario en el que "todo el mundo es humilde y amigable".