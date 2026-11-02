Harry Kane señala el título que cambiaría por su Balón de Oro y su sincera opinión del Atlético

Harry Kane fue el protagonista en la rueda de prensa previo al partido que el Bayern Múnich disputará este martes en campo del Atlético por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El delantero inglés afirmó que cambiaría su Balón de Oro por ganar una Champions League con el club alemán, le agradeció a Diego Simeone los elogios y explicó el papel fundamental de José Mourinho en su carrera, cuando concindieron en el Tottenham. También adelantó que está muy cerquita de renovar su contrato.

Simeone lo elogió, valorando su legado "Le doy las gracias y es un orgullo recibir esos elogios por parte de alguien como él, que es uno de los mejores entrenadores de esta era moderna. Es verdad que mi acercamiento a la élite es diferente a otros Balones de Oro y algunos no esperaban que llegara a esto, pero espero ser una inspiración para otros como yo". Partido contra el Atlético No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Difícil. Es mi primera vez jugando contra el Atlético, sabemos lo peligrosos que pueden ser en ataque en las transiciones. Sabemos que defensivamente pueden ser realmente sólidos, realmente compactos, difíciles de desarmar. Serán físicos, intentarán ponérnoslo difícil, nos presionarán, especialmente en su estadio. Así que, tenemos que estar preparados para una batalla realmente grande". Enfrentar al Atlético "Es un equipo con mucha solidez y que siempre está luchando contra el Barça y Real Madrid. Tengo mucho respeto por este club. Siempre está bien posicionado y ha tenido grandes temporadas en la Champions. Trippier estuvo aquí y me comentó lo mucho que aprendió esos meses aquí. El ambiente en el estadio es muy bueno y siempre tiene un rol importante en los partidos". Cambiar la Champions por el Balón de Oro "Siempre he dicho que los trofeos colectivos son por lo que jugamos al fútbol. El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, en mi carrera. Fue un premio realmente especial y una noche especial para mí. Pero tener momentos con el equipo, tener las celebraciones con el equipo, con el club, poder levantar la Champions League con el Bayern sería una sensación simplemente increíble. El Balón de Oro es un punto culminante, y creo que me pone en un nivel aún mayor. Pero también quieres tener esas grandes finales, Champions League, ganar, tener esa sensación de emoción con tus compañeros también. Así que sí, elegiría la Champions League. Pero estoy en una situación en la que tengo la oportunidad de hacer ambas cosas, así que veamos qué pasa y por qué no los dos".

​Mourinho "Él fue importante en mi carrera en el Tottenham. Me dio libertad en un momento de mi carrera en la que sólo me veían marcar goles y me dio más labores de 'playmaker'. Con Kompany también la tengo y eso es bueno para todos". ​​​ Mbappé y Lamine "No pude hablar con ellos tras el Balón de Oro porque yo estaba en la ceremonia y ellos tenían que irse rápido. Recibí muchos mensajes, pero algunos de los que me hizo especial ilusión fueron los de Beckham y gente de otros deportes". Renovación con el Bayern "Ha habido buenas conversaciones este fin de semana y también hoy. Sé que sigo diciendo que estamos cerca, pero ahora estamos extremadamente cerca".​​ ¿Qué significa el Bayern? "Fichar por el Bayern fue un gran paso en mi carrera. Habría sido fácil para mí simplemente quedarme en un lugar cómodo hasta el final de mi carrera, sabiendo que siempre iba a jugar. Pero quería desafiarme a mí mismo, quería mejorar, y el Bayern cambió mi vida en ese sentido, tanto dentro como fuera del campo. Mudarme a un país diferente con mi familia, la recepción que hemos tenido, todo ha sido realmente increíble, para ser honesto. Así que realmente feliz de haber hecho el movimiento".