Revelado: Así votó el periodista de Honduras en el Balón de Oro 2026

El periodista hondureño Francisco Rivas tuvo participación en las votaciones del Balón de Oro 2026 y dejó clara su elección al momento de seleccionar al mejor futbolista del planeta. El representante catracho colocó al español Lamine Yamal en la primera posición de su papeleta, por encima de figuras de talla mundial como Harry Kane y Kylian Mbappé. Rivas, reconocido por su trabajo como periodista y estadígrafo deportivo, fue uno de los 100 comunicadores internacionales que tuvieron la responsabilidad de elegir a los candidatos para el prestigioso galardón que reconoce al mejor jugador del mundo. En su votación, el hondureño se decantó por el joven talento del FC Barcelona como su principal candidato.

¿Cómo votó Francisco Rivas?

La elección del representante de Honduras no pasó desapercibida, tomando en cuenta que solamente 13 periodistas de los 100 participantes ubicaron a Lamine Yamal en el primer lugar de sus respectivas papeletas. Francisco Rivas formó parte de ese reducido grupo que apostó por el futbolista español como el número uno del fútbol mundial. En su listado, el comunicador catracho dejó en segundo plano a otras grandes estrellas del balompié internacional, entre ellas Harry Kane y Kylian Mbappé, quienes también figuraban entre los nombres destacados de la competencia por el reconocimiento individual más importante del fútbol.

De esta manera, Honduras también tuvo representación en una de las votaciones más importantes del fútbol internacional gracias a Francisco Rivas, quien no dudó en colocar a Lamine Yamal en lo más alto de su elección. El periodista hondureño fue uno de los 13 integrantes del jurado que le dieron el primer puesto al español en la disputa por el Balón de Oro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿CÓMO VOTÓ RIVAS?