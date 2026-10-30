Flick revela cómo está Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro: "En los entrenos..."

"Ganamos los once primeros partidos y ahora hemos tenido dos derrotas. Tenemos que volver al camino de la victoria. Estoy 100% convencido de nuestra idea de juego, que creo es la mejor para este equipo. Vamos a seguir así hasta el final", afirmó el técnico alemán.

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Deportivo Alavés , el técnico puso en valor su trabajo, aunque admitió que sus jugadores deben aprender de los errores que cometieron en los dos últimos encuentros.

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick , reivindicó este viernes su filosofía de juego, que cree que es "la mejor" para el equipo azulgrana, pese a las dos últimas derrotas ante el París Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (1-2), y subrayó que va a seguir con ella "hasta el final".

Flick hizo esta reflexión en la última pregunta de la rueda de prensa en la que se le preguntó por el comunicado que el club emitió el jueves reafirmando "la plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico" tras la reunión de la junta directiva.

"Hablé con el presidente y Deco. Es bonito. Conozco la situación. Hemos perdido dos partidos en una semana, pero confío completamente en mi equipo. No ha cambiado nada. No veo falta de mentalidad. Estoy muy contento de estar aquí", añadió.

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En este sentido, Flick recordó que la temporada "es un camino muy largo" y que las dos últimas derrotas son "reversibles", por lo que instó a sus futbolistas a ganar el partido de esta sábado ante el Alavés, un equipo que "sabe muy bien cómo defender", avisó.

"Asumimos la derrota contra el Real Madrid y tenemos que aprender de ella. Tenemos lesionados a Jules Kounde, Xavi Espart, Eric Garcia y Andreas Christensen. Nos faltan cuatro jugadores en defensa y no es fácil de gestionar. Tenemos que buscar soluciones", incidió.

En este sentido, el técnico contempla situar a los centrocampistas Brian Fariñas y Frenkie de Jong, en las posiciones de lateral derecho y central respectivamente para dar descanso a alguno de los cuatro defensas sanos del primer equipo (Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo y Alejandro Balde).

Sin embargo, Flick no descartó reforzar la zaga en el mercado de invierno: "Siempre buscamos lo mejor para el equipo y cómo mejorarlo. Tenemos algunas semanas por delante y comentamos muchas cosas con Deco, Bojan y mi cuerpo técnico. Si podemos hacer algo, quizá lo hagamos".

Sobre Alejandro Balde, el preparador germano comentó que quizá no tenga la confianza ni "la convicción" para jugar a lo que requiere el equipo azulgrana. "Balde necesita esa confianza para jugar a su mejor nivel", apostilló.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue el delantero Lamine Yamal, que el lunes quedó en tercera posición del Balón de Oro por detrás de Harry Kane, el ganador del premio, y Kylian Mbappé.