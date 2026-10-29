Real Madrid cierra su primer fichaje para la próxima temporada: petición de Mou

En plena recta final de la temporada, los grandes clubes ya trabajan en el diseño de sus plantillas de cara a la próxima campaña. Es el caso del Real Madrid, que transita por el año 1 del proyecto liderado por José Mourinho. La reciente e importante victoria ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou ha devuelto la ilusión a un equipo que busca asentarse y dar un salto cualitativo definitivo.
Para lograr ese objetivo, la directiva blanca tiene claro que debe atender dos demarcaciones que llevan tiempo requiriendo refuerzos: el centro de la defensa y la medular. Durante el pasado verano, Mourinho solicitó incorporaciones en ambas zonas; sin embargo, la entidad decidió apostar únicamente por Ibrahima Konaté para la zaga y frenó la llegada de un mediocentro tras no concretarse el fichaje de Rodri, al considerar que no había en el mercado otra opción organizadora que justificara una gran inversión.
Ahora, la hoja de ruta ha cambiado y el club ya ha tomado una primera decisión firme para complacer al técnico portugués. De acuerdo con la información facilitada por el periodista Matteo Moretto, el Real Madrid va a ejecutar la opción de compra que conserva sobre el central Jacobo Ramón, garantizando así el regreso del canterano de La Fábrica durante el próximo periodo estival.
En lo económico, la operación resulta especialmente favorable para las arcas de la entidad madridista. La misma fuente señala que, a diferencia de lo especulado en diversas informaciones, el importe total que desembolsará el Real Madrid para recuperar al defensor será inferior a los 9 millones de euros, una cifra muy económica dada la situación actual del mercado de traspasos.
La progresión del futbolista madrileño justifica plenamente el interés de la entidad merengue. El Como italiano abonó tan solo 2,5 millones de euros por su traspaso en julio de 2025. Desde su llegada a la Serie A, el zaguero de 21 años ha mostrado un rendimiento brillante bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas, lo que ha provocado que su valor de mercado se multiplique hasta alcanzar los 45 millones de euros en el portal especializado Transfermarkt.
El conjunto presidido por Florentino Pérez ha seguido con atención la evolución del jugador tras su salida e incluso ya sopesó la posibilidad de activar la opción de recompra el pasado verano. Sin embargo, será este próximo mercado cuando se concrete formalmente su retorno a la disciplina blanca.
A pesar de que su regreso está decidido, la permanencia de Jacobo Ramón en el primer equipo durante el curso no está asegurada. Una vez concluido el mercado, la directiva y el cuerpo técnico deberán evaluar si el canterano se queda en la plantilla definitiva o si, por el contrario, se opta por una venta que genere un importante ingreso económico para el club.