Real Madrid cierra su primer fichaje para la próxima temporada: petición de Mou

En plena recta final de la temporada, los grandes clubes ya trabajan en el diseño de sus plantillas de cara a la próxima campaña. Es el caso del Real Madrid, que transita por el año 1 del proyecto liderado por José Mourinho. La reciente e importante victoria ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou ha devuelto la ilusión a un equipo que busca asentarse y dar un salto cualitativo definitivo.

Para lograr ese objetivo, la directiva blanca tiene claro que debe atender dos demarcaciones que llevan tiempo requiriendo refuerzos: el centro de la defensa y la medular. Durante el pasado verano, Mourinho solicitó incorporaciones en ambas zonas; sin embargo, la entidad decidió apostar únicamente por Ibrahima Konaté para la zaga y frenó la llegada de un mediocentro tras no concretarse el fichaje de Rodri, al considerar que no había en el mercado otra opción organizadora que justificara una gran inversión.

Ahora, la hoja de ruta ha cambiado y el club ya ha tomado una primera decisión firme para complacer al técnico portugués. De acuerdo con la información facilitada por el periodista Matteo Moretto, el Real Madrid va a ejecutar la opción de compra que conserva sobre el central Jacobo Ramón, garantizando así el regreso del canterano de La Fábrica durante el próximo periodo estival.