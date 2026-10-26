¡Harry Kane se impone ante Lamine y Mbappé y conquista el Balón de Oro 2026!

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, se coronó este lunes en Londres con el Balón de Oro 2026, el sexto en la historia de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001. Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 dianas.

El ahora delantero del Bayern es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001). "Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos del brasileño Ronaldo Nazario. "Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno". "No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con 11 años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo", añadió durante su discurso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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Además, Kane se acordó de su entrenador, Vincent Kompany, que ha sido hospitalizado estos días. "Sé que esto te va a dar algo de energía". El delantero inglés se impuso en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal y fue ovacionado en el teatro London Palladium por una multitud que ansiaba su triunfo. Kane se llevó la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que metió en la Bundesliga y que contribuyeron a que los bávaros conquistaran su segundo título consecutivo. Con Inglaterra, el atacante marcó seis goles en el Mundial, solo uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador de los ingleses en el torneo. Algunos de ellos fueron muy valiosos, como los que logró ante República del Congo y México para ayudar a que 'Los Tres Leones' avanzara de fase.

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"Gracias a France Football y que se celebre en Londres lo hace muy especial. Gracias a todos los que han votado por mí. Habrá sido muy difícil por los buenos jugadores con los que he tenido que competir. Esto es lo que se puede conseguir con buen trabajo. Sin mis compañeros del Bayern no lo hubiera podido conseguir", reconoció el británi. "Es un honor jugar para el Bayern y llevar este trofeo a Múnich. Con Inglaterra hemos tenido un año especial. No ha sido perfecto, pero hemos generado un vinculo genial. Gracias al staff. Es un honor representar el escudo de Inglaterra y capitanear a la selección", agregó. "No estaría donde estoy hoy en día sin el Tottenham. Todos los entrenadores me han permitido conseguir este sueño. Quiero tener una mención para todos los técnicos que he tenido en mi carrera. Todos han sido importantes en distintas etapas de mi desarrollo", sostuvo.