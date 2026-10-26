¡Merecido! Harry Kane conquista el premio al Mejor Goleador del Año

El delantero inglés Harry Kane ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia del fútbol internacional al ser galardonado oficialmente con el Trofeo Gerd Müller 2026. Este prestigioso reconocimiento, que premia al máximo goleador del año natural, consolida el momento estelar que vive el atacante del Bayern Múnich, quien ha impuesto su ley en cada área rival gracias a una voracidad ofensiva inquebrantable que ha dejado sin respuestas a las defensas más férreas de Europa.

La base de esta consagración global se gestó durante la brillante campaña 2025-26 en la Bundesliga, donde Kane exhibió un nivel superlativo que le valió la Bota de Oro Europea. Su registro de 36 goles en apenas 31 partidos disputados en el torneo alemán no solo pulverizó récords, sino que certificó una eficacia letal frente al arco, combinando un posicionamiento privilegiado, un golpeo estelar con ambas piernas y una lectura impecable de los espacios en el último tercio de la cancha.