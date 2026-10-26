Polémica en el Balón de Oro 2026: publican tres ganadores y así reaccionaron

Este lunes, horas antes de que comenzara la gala del Balón de Oro en el London Palladium, saltó la sorpresa en las redes sociales. La página web oficial del premio (ballondor.com) publicó al mismo tiempo tres artículos diferentes anunciando a tres ganadores distintos: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane. Aunque las publicaciones fueron retiradas rápidamente, varios usuarios lograron tomar capturas de pantalla que se hicieron virales en pocos minutos.

Cada uno de los textos justificaba el triunfo de un futbolista diferente: Lamine Yamal: El artículo titulado "Lamine Yamal gana el Balón de Oro 2026 y establece un récord sin precedentes" destacaba que el atacante del FC Barcelona lograba el trofeo con solo 19 años, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia, superando incluso la marca de Lionel Messi. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Kylian Mbappé: La pieza dedicada al delantero del Real Madrid lo definía como "la regularidad personificada" y argumentaba su victoria por sus cifras goleadoras y su actuación destacada en el Mundial. Harry Kane: El tercer borrador repasaba los 61 goles anotados por el delantero inglés durante una gran temporada con el Bayern de Múnich.



Todo parece responder a un despiste técnico en la administración de la página web. En el periodismo es habitual redactar con antelación las noticias de los distintos escenarios posibles para publicarlas al instante en cuanto se conoce la decisión oficial. Al haberse hecho públicos los tres textos a la vez, resulta imposible saber quién es el verdadero ganador. Desde la propia organización de la gala recordaron durante la transmisión previa que ninguna filtración es real y que el nombre del vencedor se mantendría en secreto hasta el final de la ceremonia.