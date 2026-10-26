¡A la cima del mundo! Unai Simón conquista el Trofeo Yashin

El trono de la portería mundial ya tiene un dueño indiscutible. En una fastuosa gala celebrada en la capital británica, el arquero del Athletic Club, Unai Simón, ha alzado el prestigioso Trofeo Yashin, coronando así una temporada inolvidable tras liderar desde el arco la gesta histórica de la selección española en la Copa del Mundo. Con este galardón, el guardameta alavés corona un torneo consagratorio que refrenda su jerarquía bajo los tres palos, convirtiéndose en el pilar fundamental sobre el cual el combinado dirigido por Luis de la Fuente edificó el camino hacia la segunda estrella mundialista.

Este reconocimiento premia directamente al artífice defensivo de la escuadra campeona. Si bien el conjunto nacional deslumbró por su propuesta de posesión, su repertorio táctico y un entramado defensivo hermético a lo largo de toda la competición, el último y más seguro eslabón de esa muralla siempre fue el cancerbero vasco. Las estadísticas que dejó su actuación en territorio mundialista resultan sencillamente imponentes: apenas un tanto encajado a lo largo de ocho encuentros disputados, mérito que se complementó con la conquista del Guante de Oro al mejor guardameta del torneo. Únicamente el combinado belga logró vulnerar la resistencia del arquero durante todo el certamen. semejante dominio bajo los postes catapultó de manera definitiva sus opciones al galardón individual.