España arrasa: Luis De La Fuente es el mejor DT del mundo y citó a Marco Aurelio

El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada pasada.
De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.
El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025.
Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.
"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad".
No se asusten mi inglés no es muy fluido, pero espero que en el futuro hable mejor en inglés. Recibir este premio es un honor. Estar entre los nominados es era ya un premio. Quiero felicitar a al resto de los nominados. Es un premio a un colectivo de un gran equipo de unos jugadores que tengo aquí. Un honor entrenaros. Un cuerpo técnico que es el mejor del mundo y quiero aprovechar para dar las gracias a la RFEF, a Louzán, al director deportivo y también a mi agencia. Quiero terminar agradeciendo este premio a mi familia a los que están y los que no están. Termino con una frase de Marco Aurelio. 'El éxito individual nos hace visible, el colectivo invencibles'.
"El secreto es contar con un grupo que antepone el bien colectivo al individual. Toda esta propuesta lo desarrollan mucho mejor de lo que uno había pensado. Esto es un éxito de ellos. Soy un privilegiado de dirigir a un equipo de esta calidad en lo deportivo y en lo humano".
Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.
Pere Romeu, mejor entrenador del año en un club femenino
El español Pere Romeu, del Barcelona, fue galardonado este lunes con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada de un equipo femenino.
Romeu ganó el triplete, con la Liga Española, la Copa de la Reina, la Liga de Campeones, además de la Supercopa de España.
"Entiendo esto como un premio colectivo, le agradezco mucho tanto a las jugadoras como a mi cuerpo técnico por esto. Porque los premios individuales son gracias a ello. Me encantaría que aquí estuviéramos todos. Siento este premio completamente colectivo", dijo Romeu, que recibió el premio de las manos del técnico español Rafa Benítez.
"Como entrenador lo que más me enorgullece es ver cuando jugamos como un equipo. Estas grandísimas jugadoras juegan mejor como equipo que de forma individual", dijo al ser preguntado en el escenario por lo que le hace más feliz en el fútbol.
Romeu, que se hizo cargo del Barcelona femenino en julio de 2024, ha ganado dos Ligas, dos Copas de la Reina, dos Supercopas de España y una Liga de Campeones, además de alcanzar la final en 2025.