España arrasa: Luis De La Fuente es el mejor DT del mundo y citó a Marco Aurelio

De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.

El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada pasada.

El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025.

Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad".

No se asusten mi inglés no es muy fluido, pero espero que en el futuro hable mejor en inglés. Recibir este premio es un honor. Estar entre los nominados es era ya un premio. Quiero felicitar a al resto de los nominados. Es un premio a un colectivo de un gran equipo de unos jugadores que tengo aquí. Un honor entrenaros. Un cuerpo técnico que es el mejor del mundo y quiero aprovechar para dar las gracias a la RFEF, a Louzán, al director deportivo y también a mi agencia. Quiero terminar agradeciendo este premio a mi familia a los que están y los que no están. Termino con una frase de Marco Aurelio. 'El éxito individual nos hace visible, el colectivo invencibles'.

"El secreto es contar con un grupo que antepone el bien colectivo al individual. Toda esta propuesta lo desarrollan mucho mejor de lo que uno había pensado. Esto es un éxito de ellos. Soy un privilegiado de dirigir a un equipo de esta calidad en lo deportivo y en lo humano".

Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.