Balón de Oro 2026: ¿Por qué Bukayo Saka, jugador del Arsenal, fue premiado?

El futbolista del Arsenal Bukayo Saka recibió el premio Sócrates que reconoce labores humanitarias e iniciativas sociales.
Saka, que estuvo acompañado por la delegación del Arsenal junto a William Saliba, Mikel Arteta y David Raya, fue reconocido por su ayuda a los niños más necesitados de Ruanda.
Durante su discurso, el jugador leyó la historia de un niño de doce años de Ruanda que estuvo cerca de perder la vista y que ahora, gracias a la ayuda que ha recibido, sueña con ser profesor y puede ver la pizarra desde el fondo de la clase.
"Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a un niño es muy importante para mí. Trabajo mucho con mi familia y con mi asociación ayudando a los niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Dándoles de comer, ayudándoles con sus operaciones, lo que necesiten", dijo Saka.
"Dar las gracias France Football por permitirme estar aquí esta noche y recibir el premio en nombre de tantos niños y niñas que hemos podido ayudar. Gracias"
"Trabajo con mi familia y con una ong para ayudar a niños ni niñas que no tienen estas oportunidades".