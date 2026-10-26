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Balón de Oro 2026: ¿Por qué Bukayo Saka, jugador del Arsenal, fue premiado?

Bukayo Saka es el ganador del Premio Sócrates 2026 en la ceremonia del Balón de Oro.

Balón de Oro 2026: ¿Por qué Bukayo Saka, jugador del Arsenal, fue premiado?

Bukayo Saka fue premiado en la gala del Balón de Oro 2026.
26 de octubre de 2026 a las 15:46

El futbolista del Arsenal Bukayo Saka recibió el premio Sócrates que reconoce labores humanitarias e iniciativas sociales.

Saka, que estuvo acompañado por la delegación del Arsenal junto a William Saliba, Mikel Arteta y David Raya, fue reconocido por su ayuda a los niños más necesitados de Ruanda.

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Durante su discurso, el jugador leyó la historia de un niño de doce años de Ruanda que estuvo cerca de perder la vista y que ahora, gracias a la ayuda que ha recibido, sueña con ser profesor y puede ver la pizarra desde el fondo de la clase.

"Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a un niño es muy importante para mí. Trabajo mucho con mi familia y con mi asociación ayudando a los niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Dándoles de comer, ayudándoles con sus operaciones, lo que necesiten", dijo Saka.

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"Dar las gracias France Football por permitirme estar aquí esta noche y recibir el premio en nombre de tantos niños y niñas que hemos podido ayudar. Gracias"

"Trabajo con mi familia y con una ong para ayudar a niños ni niñas que no tienen estas oportunidades".

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EFE
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Agencia EFE

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