Balón de Oro 2026: ¿Por qué Bukayo Saka, jugador del Arsenal, fue premiado?

Saka, que estuvo acompañado por la delegación del Arsenal junto a William Saliba, Mikel Arteta y David Raya, fue reconocido por su ayuda a los niños más necesitados de Ruanda.

Durante su discurso, el jugador leyó la historia de un niño de doce años de Ruanda que estuvo cerca de perder la vista y que ahora, gracias a la ayuda que ha recibido, sueña con ser profesor y puede ver la pizarra desde el fondo de la clase.

"Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a un niño es muy importante para mí. Trabajo mucho con mi familia y con mi asociación ayudando a los niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Dándoles de comer, ayudándoles con sus operaciones, lo que necesiten", dijo Saka.