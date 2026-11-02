UEFA confirma importante noticia para el AEK de Kervin Arriaga vs Real Madrid

El italiano Maurizio Mariani será el encargado de arbitrar el miércoles 4 de noviembre el partido de Liga de Campeones entre el AEK Atenas de Kervin Arriaga y el Real Madrid, mientras que el neerlandés Serdar Gözübüyük dirigirá el Borussia Dortmund-Betis, según informó este lunes la UEFA. Mariani, de 44 años, forma parte del plantel arbitral de la Serie A italiana y de la categoría élite de la UEFA desde 2024. Cinco años antes, en 2019, se convirtió en internacional, dirigiendo al Real Madrid en tres ocasiones.

El primer partido fue en septiembre de 2022, en el Santiago Bernabéu, en la victoria del Real Madrid sobre el Leipzig (2-0). Dos años después, el 2 de octubre de 2024, el equipo blanco perdió como visitante con el Lille francés (1-0), y la pasada campaña, en octavos de final, se encargó del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, con saldo de 3-0 para el conjunto madridista.



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