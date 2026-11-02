  1. Champions League

UEFA confirma importante noticia para el AEK de Kervin Arriaga vs Real Madrid

Maurizio Mariani arbitrará el AEK Atenas-Real Madrid y Serdar Gözübüyü el Dortmund-Betis.

UEFA confirma importante noticia para el AEK de Kervin Arriaga vs Real Madrid

Kervin Arriaga espera tener minutos frente a Real Madrid así como lo hizo contra Manchester City.
02 de noviembre de 2026 a las 08:11

El italiano Maurizio Mariani será el encargado de arbitrar el miércoles 4 de noviembre el partido de Liga de Campeones entre el AEK Atenas de Kervin Arriaga y el Real Madrid, mientras que el neerlandés Serdar Gözübüyük dirigirá el Borussia Dortmund-Betis, según informó este lunes la UEFA.

Mariani, de 44 años, forma parte del plantel arbitral de la Serie A italiana y de la categoría élite de la UEFA desde 2024. Cinco años antes, en 2019, se convirtió en internacional, dirigiendo al Real Madrid en tres ocasiones.

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El primer partido fue en septiembre de 2022, en el Santiago Bernabéu, en la victoria del Real Madrid sobre el Leipzig (2-0). Dos años después, el 2 de octubre de 2024, el equipo blanco perdió como visitante con el Lille francés (1-0), y la pasada campaña, en octavos de final, se encargó del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, con saldo de 3-0 para el conjunto madridista.

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El pasado 27 de mayo de este 2026 también arbitró a otro equipo español, el Rayo Vallecano, en la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace en Leipzig, con victoria por la mínima para el conjunto inglés.

Por su parte, el neerlandés Serdar Gözübüyük, de 41 años, arbitrará el Borussia Dortmund-Betis.

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Esta será la segunda vez que dirija un partido del Betis. El primero fue el 13 de marzo de 2025, en octavos de final de la Liga Conferencia, contra el Vitoria de Guimaraes, al que ganó 0-4 como visitante.

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EFE
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Agencia EFE

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