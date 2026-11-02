El audio del VAR en la jugada que benefició al Real Madrid: "No se considera"

La jugada más comentada del partido dejó a todos con la boca abierta. El penalti señalado a favor del Racing por una supuesta mano de Tchouaméni terminó siendo anulado tras la intervención del VAR. La decisión desató una ola de protestas por parte de los jugadores y aficionados del conjunto cántabro, que no entendían lo que estaba pasando en el terreno de juego. Todo comenzó de manera muy rápida cuando el árbitro principal, Munuera Montero, señaló el punto de penalti después de recibir el aviso de su asistente. En ese instante, la tensión subió al máximo en el estadio mientras los futbolistas reclamaban y se preparaban para la pena máxima que podía cambiar el rumbo del encuentro.



Sin embargo, desde la sala VOR consideraron que la acción merecía una revisión detallada. "José Luis, te recomiendo una revisión para que valores la cancelación del penalti que has señalado", le comunicaron al colegiado del encuentro para que acudiera a ver el monitor de la banda.

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Una vez frente a la pantalla, Munuera Montero pidió diferentes repeticiones para observar con total detenimiento cómo se había producido el contacto entre el balón y el centrocampista francés del Real Madrid. Desde la sala de videoarbitraje le aclararon el criterio técnico de la jugada. "Nosotros observamos que el jugador del Real Madrid, Tchouaméni, juega el balón voluntariamente primero y luego posteriormente le da en la mano. Por lo tanto, entendemos que es un play the ball", explicó Milla Alvendiz sobre esta regla del juego.