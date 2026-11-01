Tabla de la Liga Española: Real Madrid golea y amenaza al Barça y Atlético

El Real Madrid le pasó por encima este domingo al Racing de Santander en El Sardinero (0-3) con los tantos de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande, en el partido correspondiente a la jornada 11 del fútbol español. Con este triunfo, el conjunto dirigido por José Mourinho suma su sexta victoria consecutiva entre todas las competiciones y se mete de lleno en la pelea directa por la cima del campeonato. El equipo blanco aprovecha este compromiso para presionar a sus rivales directos y demostrar que la euforia post-Clásico sigue intacta.

La victoria en territorio cántabro permite al Real Madrid acortar distancias con los dos equipos que marchan al frente de la tabla. El Barcelona se mantiene en el primer puesto con 30 unidades, mientras que el Atlético ocupa la segunda plaza con 28 puntos. Al situarse a solo tres puntos del líder y a uno de los colchoneros, el conjunto merengue deja en claro que el margen de error para los punteros es prácticamente inexistente en esta etapa de la temporada. Luego, Betis defiende la cuarta plaza con 23 puntos, manteniéndose en la zona de clasificación a la Champions League. La Real Sociedad se ubica un escalón abajo con 19, liderando provisionalmente los puestos de Europa League junto al Sevilla , que marcha sexto con 17. En la otra cara de la moneda, el Racing sufre un duro revés que frena sus aspiraciones de alejarse definitivamente de la parte baja. Los comandados por José Alberto López se quedan estancados con 11 puntos en la decimoquinta posición de la tabla general. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Aunque mantienen una ligera ventaja de un punto sobre la zona de descenso, la fragilidad defensiva mostrada ante los madrileños reitera por qué siguen siendo la zaga más goleada de la división.



La derrota del Racing complica su panorama ante la presión de escuadras como el Elche y Levante , ambos al acecho con 10 unidades. Más abajo, en el fondo de la clasificación, el Valencia con 6 puntos y Málaga con 5 continúan hundidos en los puestos de peligro. De esta manera, el Real Madrid da un golpe de autoridad sobre la mesa, demostrando la profundidad de su plantilla y manteniendo una inercia ganadora que amenaza con arrebatar la punta en cualquier descuido de sus rivales.