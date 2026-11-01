Mbappé recibe el golpe definitivo de China: Real Madrid y Barcelona lo pierden

La televisión estatal china CCTV no retransmitió este sábado ningún partido de LaLiga, cuyas emisiones suspendió el pasado lunes a raíz de las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un 'meme' relacionado con Mao Zedong, aunque la plataforma Migu sí ofreció los encuentros.

Según constató EFE, ninguno de los partidos de LaLiga para este viernes y sábado (Villarreal-Espanyol; Levante-Atlético de Madrid; Rayo Vallecano-Celta de Vigo; Real Betis-Málaga; y Barcelona-Alavés) se retransmitió en sus canales ni figuraba en la programación oficial.

Tampoco se encontraban en el calendario de la cadena los encuentros previstos para la noche y madrugada local del domingo: Getafe-Sevilla; Racing de Santander-Real Madrid; Elche-Valencia; Athletic-Real Sociedad; o el del lunes que enfrenta al Deportivo de A Coruña con el Osasuna.

En la aplicación móvil de la cadena siguen disponibles algunos partidos de jornadas anteriores a la suspensión, el último de ellos el Celta-Betis del domingo 25 de octubre. Según el historial de la plataforma, CCTV había retransmitido uno o dos encuentros por jornada.

Sin embargo, no figura en ella ningún partido que haya disputado el Real Madrid esta temporada ni la 2025/26, según pudo comprobar EFE.