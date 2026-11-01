Pichichi LaLiga: Mbappé presiona a Raphinha y golpea a Yamal en la tabla de goleadores

La temporada de LaLiga ha cruzado su primer tercio y, con ella, nos regala una de las luchas por el trofeo Pichichi más emocionantes y reñidas de los últimos años. Si bien hay una larga lista de delanteros que jornada a jornada intentan hacerse un hueco en la parte alta, son tres nombres propios los que han tomado una ventaja considerable, marcando el ritmo de la competición con actuaciones memorables. En lo más alto de la tabla de goleadores se mantiene Raphinha. El extremo brasileño firmó un arranque de campaña sencillamente arrollador, anotando 12 goles en sus primeros 7 partidos. Aunque una lesión durante el parón de selecciones frenó temporalmente su inercia, su regreso ha sido inmejorable: con 15 tantos en su cuenta particular, el jugador del Barcelona ha logrado poner tierra de por medio respecto a sus perseguidores más cercanos.

El segundo escalón del podio tiene un dueño de peso: Kylian Mbappé. El delantero francés suma ya 12 goles en lo que va de campeonato y atraviesa un momento dulce de forma. Su capacidad goleadora se disparó en las últimas jornadas tras firmar dos dobletes consecutivos ante el Sevilla y el Barcelona, demostrando que su adaptación a la competición va viento en popa. La ambición del astro galo quedó patente de nuevo este fin de semana. En su compromiso más reciente frente al Racing de Santander, Mbappé demostró estar con la escuadra afinada al máximo al necesitar apenas 11 minutos sobre el terreno de juego para mandar el balón al fondo de la red y continuar aumentando sus registros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cerrando estas codiciadas plazas de privilegio aparece Lamine Yamal, quien poco a poco se desmarca de Yassir Zabiri en la pugna directa por el tercer cajón del podio. Tras un pequeño bache en el que se fue de vacío en el Clásico, el joven talento azulgrana supo reponerse con carácter y jerarquía.



Su reciente doblete frente al Deportivo Alavés le permitió reencontrarse de la mejor manera con el gol. Con esta brillante actuación, el portador del '10' del Barcelona alcanza ya los dos dígitos en el torneo doméstico, situándose muy cerca de la línea de gol que marca Mbappé y confirmando que su juventud no es impedimento para liderar.