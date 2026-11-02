Jesús de Miguel supera el paro cardíaco tras impactante golpe, pero sigue inconsciente

El Tenerife ha emitido un comunicado oficial confirmando que su delantero, Jesús de Miguel, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La entidad blanquiazul detalló que el estado de salud del futbolista madrileño es "estable, dentro de la gravedad", tras el dramático incidente ocurrido este lunes durante el partido frente al Andorra.

El jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", anunció el club de la Segunda División española. De acuerdo con el reporte del diario Marca, De Miguel continúa inconsciente en el hospital tras el brutal impacto que le causó una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios lograron recuperar su pulso y estabilizar sus funciones dentro de la ambulancia, pero el delantero ingresó al centro hospitalario sin recuperar el conocimiento.



𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad.Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades.ℹ️ https://t.co/6XLVOerLHy — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 2, 2026

El choque se produjo en el tiempo de descuento, cuando el guardameta Jesús Owono salió de forma temeraria lejos de su área para cortar un contragolpe. En su salto, impactó violentamente con la rodilla en el rostro de De Miguel, provocando que este cayera desplomado e inconsciente sobre el césped. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La brutalidad de la acción supuso la tarjeta roja directa para el portero, pero la gravedad de la situación médica eclipsó por completo el ámbito deportivo. Ante la falta de respuesta del jugador, los servicios médicos intervinieron de urgencia en el propio terreno de juego. Según informaron fuentes sanitarias, De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria, viéndose obligado el personal de la ambulancia a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a la rápida intervención, se logró recuperar su pulso y estabilizarlo para que pudiera respirar por sí mismo, aunque fue trasladado al hospital en estado de inconsciencia.