Conmoción en España: sufrió un paro cardíaco tras brutal choque y suspenden el partido

El encuentro de la Segunda División de España entre Tenerife y Andorra finalizó de la peor manera posible este lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Cuando se disputaban los últimos compases del tiempo de descuento, el delantero Jesús de Miguel sufrió un brutal impacto que lo dejó completamente inconsciente sobre el césped. La gravedad del incidente obligó a suspender definitivamente las acciones del compromiso, transformando lo que era un intenso final de juego en un escenario de absoluto pánico y consternación.

El fatídico suceso se desencadenó en el minuto 98, con el marcador empatado 2-2, tras un despeje largo hacia la zona del mediocampo. El guardameta del Andorra, Jesús Owono, salió de forma temeraria y a toda velocidad lejos de su área con la intención de rechazar el balón. En su trayectoria, el arquero guineano levantó excesivamente la pierna e impactó de lleno con su rodilla en el pecho y la cara de Jesús de Miguel, quien seguía la trayectoria del esférico de espaldas y nunca vio venir el colosal golpe. La violencia de la colisión provocó que el delantero del Tenerife cayera desplomado de manera inmediata, quedando inmóvil sobre el terreno de juego. Al percatarse de que el futbolista no reaccionaba y permanecía inconsciente, tanto sus compañeros como los rivales comenzaron a solicitar desesperadamente y con visibles gestos de angustia el ingreso de las asistencias médicas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

La brutalidad de la acción no dejó espacio a las dudas para el colegiado Manuel Ángel Pérez Hernández, quien expulsó de inmediato a Owono con tarjeta roja directa. El personal sanitario del estadio ingresó con urgencia para atender a De Miguel directamente sobre el césped, donde permaneció por más de 10 minutos rodeado de futbolistas visiblemente afectados, algunos de ellos rotos en lágrimas o rezando. El graderío del Heliodoro Rodríguez López, que minutos antes vibraba con las emociones del partido, quedó sumido en un silencio sepulcral ante la dramática situación. Los médicos estabilizaron al atacante en una camilla para proceder con su evacuación inmediata del recinto.

DIRECTO AL HOSPITAL

Jesús de Miguel fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Durante el trayecto, las alarmas sanitarias se encendieron al máximo debido a que el jugador sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó a los paramédicos a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de poder ingresarlo directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario. La rápida respuesta médica en la unidad de traslado fue crucial ante el crítico panorama inicial.

El partido #TenerifeAndorra ha sido suspendido por razones médicas de Jesús de Miguel.Mucho ánimo y todo nuestro apoyo. — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 2, 2026

Ante la profunda conmoción que se vivía tanto en el campo como en las gradas, el árbitro se reunió con los capitanes y técnicos de ambas escuadras. En un gesto de deportividad y respeto ante la extrema gravedad del percance, todos los involucrados acordaron dar por concluido el encuentro de forma anticipada con el definitivo 2-2 en el marcador. El resultado deportivo pasó a un absoluto segundo plano para dar prioridad exclusiva a la integridad del deportista herido. Al abandonar las instalaciones del estadio rumbo al hospital, la ambulancia que transportaba a De Miguel fue despedida entre respetuosos aplausos y muestras de afecto por parte de la afición blanquiazul que aguardaba en las inmediaciones.