La bronca de Kervin Arriaga ante Real Madrid y Bellingham hizo historia en la Champions

Todo lo que se vivió este martes en Atenas durante el sufrido triunfo del Real Madrid sobre el AEK de Kervin Arriaga en la Liga de Campeones. Los blancos se llevaron los tres puntos en el tramo final.
El Real Madrid visitó este miércoles al AEK de Atenas para afrontar la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Minutos antes que empezara el encuentro, Kylian Mbappé se hizo una foto con el dueño del conjunto griego, Marios Iliopoulos.
El técnico José Mourinho mostró variantes en el once titular. Vinicius regresó a la convocatoria mientras cumple su sanción en LaLiga y Militao volvió a tener minutos tras superar la lesión. Dumfries, Camavinga y Bernardo Silva, fueron las otras novedades.
Por parte del AEK, el hondureño Kervin Arriaga, que no tuvo participación el fin de semana en la caída ante Panathinaikos, apareció como titular en el centro del campo, donde mantuvo una batalla con Bellingham y Camavinga.
Las emociones en la capital griega comenzaron desde muy temprano con el tanto de Aboubakary Koita en el minuto 12. El nacido en Mauritana disparó con potencia para vencer a Courtois y sorprender a los blancos.
El festejo de Arriaga con Koita tras la apertura en el marcador. La afición se tenía una fiesta en las graderías luego de ir venciendo por la mínima al conjunto merengue.
Sin embargo, la visita logró empatarlo al 32' con un golazo de Jude Bellingham. El volante inglés anotó de tacón tras conectar un centro de Cucurella.
Solo dos minutos más tarde, Arriaga fue el primer amonestado del compromiso por una falta a destiempo sobre Bellinghan. La acción fue frente al árbitro que no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla.
El colegiado italiano Maurizio Mariani le enseña la amarilla al mediocampista hondureño, quien no podía creerlo. Su rostro lo dice todo.
Arriaga consideró que esa falta no merecía para ser amonestado y se molestó por la decisión del juez central.
La bronca del volante catracho que terminó jugando condicionado por esa amarilla en el primer tiempo. Su técnico le pidió serenidad para no seguir arriesgando en esas acciones.
Fue un partido especial para Luka Jovic, el delantero serbio con pasado madridista se reencontró con algunos de sus excompañeros. En la imagen aparece disputando el balón con Militao.
Kervin Arriaga lo peleó todo en el centro del campo y también dio una mano en la zona defensiva cuando el Real Madrid adelantaba sus líneas.
En el segundo tiempo, el equipo griego se volvió a poner en ventaja con el gol de Stravo Pilo en el 75, pero Kylian Mbappé lo igualó solo tres minutus después para decretar el 2-2.
Cabe mencionaar que Bellingham hizo historia: se convirtió en el jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar los 60 partidos en la Champions League. Logró esta marca con 23 años y 128 días, superando el récord previo que ostentaba el exportero Iker Casillas con 23 años y 167 días.
Cuando parecía que ambos equipos se repartían un punto, Fede Valverde firmó la remontada del Real Madrid en Atenas (2-3). El uruguayo había ingresado por Yan Diomande y le dio el triunfo a su escuadra en el 92'.
Arriaga disputó todo el encuentro y con este resultado el AEK sufre su tercera caída del certamen y baja hasta el puesto 30 de la clasificación con solo tres puntos.
El Real Madrid, por su parte, se mantiene invicto al igual que el PSG y comparte el liderato. Ambos clubes suman 12 unidades mientras que Barcelona es tercero con 9.
Así festejaba Mourinho tras lograr la remontada merengue en la capital de Grecia frente al AEK.
Bellingham fue elegido como el mejor futbolista del partido.