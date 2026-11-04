Fichajes: Motagua va por 2 bombazos, habría barrida en Olimpia, ¿y Salazar?

ARDE EL MERCADO DE FICHAJES: Motagua va por dos bombazos, Olimpia tendría nueva barrida, Real España tiene dos noticias y ¿qué pasó con Andrés Salazar?
Rubilio Castillo adelantó que ya tiene nuevo equipo tras la polémica que vivió con el Olancho FC de la Liga Nacional. RoRuCa tiene nuevo equipo.
Daniel Aparicio rescindió su contrato con Real España en pleno torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El canalero es baja confirmada de la máquina.
El periodista panameño Ricardo Icaza informó que el delantero panameño Newton Williams dejará a Saprissa en diciembre y tiene negociaciones avanzadas para jugar con Marathón.
Tras el fracaso en la Copa Centroamericana, Javier López adelantó que no piensa moverse del banquillo del Motagua para la próxima temporada.
Con la dura eliminación en la Copa Centroamericana, Yustin Arboleda sería una de las bajas del león para la próxima temporada.
Jorge Benguché termina contrato con Olimpia en diciembre y prioriza buscar club en el extranjero para la próxima temporada.
Un club de una liga burocrática en Puerto Cortés llamado Liverpool anunció en sus redes el fichaje del volante zurdo Marcelo Canales, quien pertenece al Juticalpa FC.
DIARIO DIEZ conoció que Motagua ya está preparando dos "bombazos" en el mes de diciembre. Los azules buscarán reforzarse con dos jugadores de alta jerarquía porque buscarán pelear el torneo centroamericano.
Todo indica que esta temporada sería la última para Rodrigo "Droopy" Gómez. No obstante, Javier López adelantó que será la directiva quien decida sobre el futuro del volante argentino.
Nixon Cruz regresó a las convocatorias de Real España. El entrenador Juan Ignacio Martínez cuenta con él, por lo que se descarta cualquier rumor sobre alguna aparente salida de la máquina.
Jorge Álvarez es otro de los jugadores melenudos que termina contrato en esta temporada. El mediocampista podría salir al extranjero. En la última ventana estuvo cerca salir a la Liga Deportiva Alajuelense.
Edwin Rodríguez podría estar viviendo sus últimos con Olimpia. El mediocampista vive un gran momento con el león y su rendimiento lo pondría en otro club en la siguiente temporada. Finaliza contrato en diciembre.
La inscripción de Andrés Salazar por Real España sigue en proceso. La Liga Nacional espera orden de la Federación de Fútbol para aprobar su fichaje por la máquina.
Al listado se suma Edrick Menjívar, quien recientemente dijo que decidirá su futuro en diciembre. Desde Costa Rica sonó el rumor que Saprissa y Cartaginés están interesados.