Sorpresa en la Champions: superó a Haaland y Mbappé en la tabla de goleadores

La Champions League ha encontrado a un líder inesperado en su tabla de artilleros. El delantero griego, Anastasios Douvikas, se ha convertido en el máximo goleador en solitario de la temporada 2026/27 con 6 anotaciones, superando a las grandes estrellas del continente tras una exhibición letal que ha acaparado todas las portadas del fútbol europeo. El atacante del Como firmó una actuación memorable este miércoles durante la cuarta jornada de la fase de liga. El equipo dirigido por Cesc Fábregas destrozó al Lens con un histórico 1-9 en territorio francés, un partido donde Douvikas se alzó como la gran figura al marcar un triplete impecable (7, 32 y 57).

Con este hat-trick, el ariete heleno no solo se adueñó del liderato de goleo, sino que también igualó un legendario récord de la competición. Douvikas se transformó en el segundo futbolista en toda la historia del torneo en anotar en cada uno de los primeros cuatro partidos de un club debutante, emulando la icónica marca que el italiano Alessandro Del Piero estableció con la Juventus en la temporada 1995/96. La eficacia del griego adquiere mayor relevancia al analizar el promedio de cara al arco rival, pues ha distribuido sus seis dianas de forma consecutiva frente al Leipzig, Feyenoord, Manchester United y Lens. Esta regularidad le ha permitido escalar a la cima de la clasificación por encima de figuras consagradas que habitualmente dominan las estadísticas de la UEFA. Detrás de Douvikas, la batalla por la Bota de Oro se mantiene al rojo vivo con perseguidores de élite mundial. El noruego Erling Haaland, del Manchester City, y el joven italiano Nicolò Tresoldi, del Club Brujas, se ubican al acecho en la segunda posición con 5 goles cada uno, manteniéndose firmes en una carrera que promete emociones hasta las instancias finales de la competición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El panorama se complementa con un numeroso pelotón de futbolistas que acumulan 4 dianas en sus cuentas personales, entre los que destacan nombres de peso como Kylian Mbappé, Harry Kane, Fabián Ruiz y Raphinha. Sin embargo, la atención del planeta fútbol permanece fija sobre el sorpresivo delantero del Como, quien ha demostrado que la ambición y el olfato goleador pueden desafiar cualquier jerarquía en el torneo más prestigioso del mundo.

A hattrick and the MVP trophy tonight for Tasos Douvikas 🌟💫 https://t.co/5iGXF9InPP — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026