Haaland rescata el triunfo de Manchester City ante Leipzig en la Champions League

Era el minuto 78 de un partido insustancial del Manchester City, errático, concesivo e irregular, capaz de ponerse dos veces por delante y encajar el empate entre errores impropios de sus aspiraciones, cuando Elliot Anderson, como impulsor y pasador, y Haaland, como rematador, marcaron la diferencia final (2-3). No es casualidad, porque son futbolistas de una clase descomunal. El centrocampista, 23 años, 21 partidos ya como internacional inglés y 135 millones de euros en concepto de traspaso este verano del Crystal Palace al Manchester City, surgió imponente en la conducción para sobrepasar las líneas y poner el centro perfecto en el lugar justo para el enorme goleador, que se lanzó y remachó a ras de suelo con el portero superado. Demasiado premio para el City, injusto castigo para el Leipzig, pero es la diferencia de contar con unos jugadores (y un presupuesto) u otros. Le basta al conjunto de Enzo Maresca para disimular sus últimas dudas, que aún no están resueltas. Ganó por dos individualidades conectadas en el 2-3, no como equipo. Suma nueve puntos. Es séptimo.

El Manchester City tenía delante un ejercicio complejo. El Leipzig sabe a lo que juega, más aún cuando es un rival de tal dimensión. Logró el conjunto alemán que se jugara mucho más a lo que pretendía que lo que quería su adversario inglés, pero, sin embargo, se quedó sin nada por el 2-3, pese a sobreponerse dos veces a dos marcadores adversos. La puesta en escena del City, prometedora, duró apenas nada. Hasta un remate de Rayan Cherki desviado. Era el minuto 8. No volvió a rematar más el bloque habitualmente de camiseta celeste, hoy entero de negro con detalles amarillos, hasta el 36 por Foden. Después, acertó con el gol de forma imprevista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Hasta entonces, perdió fuerza, control y posesión, pero, sobre todo, transitó por la intrascendencia de sus pases en los sectores que marcan la diferencia. Desasistido y visiblemente frustrado Erling Haaland, al que no le llegaron apenas balones en el primer tiempo, e insustanciales Cherki o Foden, hasta el citado remate que salió fuera por centímetros, el City había perdido la iniciativa, cuando, se repente, se adelantó. Antes había sentido inquietud en unos cuantos remates locales, como uno de Baumgartner, cuya rosca perfiló el poste de Donnarumma, pero el City marcó en un golpe de suerte o en un error tremendo de Lukeba. En ese filo tan interpretable se movió el gol en propia portería, poque el central se tiró al suelo cuando no debía, no acertó a darle con el pie que pretendía y acabó haciendo una pifia de despeje o carambola hacia su portería. No fue un punto de inflexión. Aunque fue cierto que el City se sintió un rato con una seguridad imperceptible antes, el Leipzig se lamentó y decayó y los sobresaltos precedentes para el conjunto inglés mutaron en una posesión inquebrantable hasta el descanso, también lo fue que la reanudación fue todo lo contrario, tan convencido el equipo germano de su capacidad que lo empató todo en apenas cuatro minutos.