Liverpool sufre dura caída y Arsenal cumple con oficio fuera de casa en la Champions

La cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League deparó destinos diametralmente opuestos para los colosos de la Premier League este miércoles. Tras el desgaste del choque doméstico que protagonizaron el pasado fin de semana, el Liverpool y Arsenal volvieron a saltar a la escena internacional como visitantes. Mientras la escuadra londinense supo solventar con oficio su compromiso en la República Checa, los dirigidos por Andoni Iraola vivieron una pesadilla defensiva en territorio turco que significó perder su paso perfecto en la competición europea.

El Liverpool sufrió un duro tropiezo al caer 3-2 frente al Fenerbahce en el Sukru Saracoglu Stadium. Los 'Reds' anotaron por medio de juvenil Trey Nyoni (25') y el delantero Alexander Isak (69'). Sin embargo, la fragilidad en las jugadas a balón parado sepultó las ilusiones inglesas; un tiro libre desviado de Mason Greenwood, un gol de Archie Brown y un letal cabezazo de Vedat Muriqi a diez minutos del final sellaron la remontada para el conjunto de Turquía. Por su parte, el Arsenal se plantó con firmeza en la Eden Arena y consiguió una valiosa victoria por 1-2 ante el Slavia Praga. Los 'Gunners' supieron dosificar las cargas físicas y golpear en los momentos indicados para inclinar el trámite de un partido que por momentos se tornó ríspido y cortado en la mitad de la cancha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La victoria, gracias a los tantos de Madueke (9') y Gyokeres (38'), le permite al cuadro de Mikel Arteta dar un salto de calidad crucial en la tabla de posiciones, consolidándose en el grupo que pelea los puestos de clasificación directa a octavos de final. Esta doble jornada continental se presentó apenas tres días después de las batallas libradas en la Premier el pasado domingo. El evidente cansancio obligó a ambos entrenadores a mover sus piezas en las alineaciones iniciales. En el caso del Liverpool, la apuesta de Iraola de dejar en el banquillo a hombres clave como Isak, Florian Wirtz y Cody Gakpo en la primera mitad terminó pasando factura, ya que las rotaciones no lograron sostener el rigor defensivo ante un Fenerbahçe hambriento de triunfo.