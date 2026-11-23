El delantero brasileño Endrick, ausente del entrenamiento del Real Madrid en la mañana de este lunes, sufre una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, según informó el club merengue en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", escribió el Real Madrid.