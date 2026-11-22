La de Corea del Sur es la primera selección clasificada para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Catar 2026 al golear este domingo 6-0 a la de Nueva Caledonia en una cuarta jornada en la que Arabia Saudí sorprendió a Francia, mientras que Grecia y Uruguay se acercan con seis puntos a la siguiente fase y Argentina sumó su primera victoria. Los surcoranos sellaron el pase tras arrollar a Nueva Caledonia, a la que ya dominada 5-0 cuando solo habían transcurrido 27 minutos con dos tantos de Kim Jiwoo, que completó su triplete tras el descanso de un partido en el que Corea del Sur hasta falló un penalti.

La sorpresa de la jornada la dio Arabia Saudí, que batió 0-1 a Francia con un tanto de Shaman Alkahtani que permite a su selección igualar a los 'bleus' con tres puntos en el Grupo D. Grecia sumó su segunda victoria en el torneo al ganar 2-1 a Panamá en un duelo en el que Sarafianos Papasarafianos marcó el gol de la victoria en el último suspiro para sitiar a su selección en una posición muy favorable para clasificarse para los dieciseisavos de final.

Georgios Siozios abrió el marcador al aprovechar un pase mal ajustado y rematar con fuerza desde fuera del área, antes de que Panamá empatara gracias a una internada del suplente Joseph López en el área y que Estevis López aprovechó para rematar de cabeza. Cuando el tiempo se agotaba, Papasarafianos marcó el 2-1 definitivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También suma seis puntos Uruguay, que este domingo remontó para derrotar a Haití por 4-1. Marvenly Exilas adelantó a Haití a los veinte minutos de cabeza, pero los uruguayos reaccionaron y se pusieron por delante antes del descanso gracias a un remate en el área de Lautaro Muñoz y a un tiro libre desde la banda de Pablo Barreiro. Nicolás Rodríguez y Alan Soares redondearon el segundo triunfo celeste.