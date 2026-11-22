La selección Sub-17 de Arabia Saudita protagonizó este domingo la mayor sorpresa en lo que va del Mundial de Qatar 2026 al derrotar por la mínima a una de las grandes favoritas al título, Francia (0-1). El encuentro, disputado en la Cancha 5 de la Aspire Academy por la segunda jornada del Grupo D, dejó sin respuesta a un conjunto europeo que partía con amplias credenciales tras su debut victorioso en el certamen.

Desde el silbatazo inicial, el guion del partido pareció ajustarse a la lógica esperada, con una escuadra francesa dueña absoluta del esférico y volcada sobre el campo rival. Los galos cerraron el compromiso con un abrumador 69% de posesión y un total de 20 remates, además de forzar 16 tiros de esquina a lo largo de los 90 minutos.

Sin embargo, se estrellaron una y otra vez contra un bloque defensivo asiático sumamente disciplinado y solidario. La resistencia saudí tuvo en su línea de fondo y en su guardameta a sus principales figuras para sostener el cero en su portería. Con un despliegue físico notable que se tradujo en 62 despejes defensivos y ocho atajadas determinantes bajo los tres palos, Arabia Saudita logró frustrar cada intento de asociación ofensiva de los delanteros franceses, quienes carecieron de contundencia en los metros finales.

Cuando el empate sin goles parecía inamovible ante el asedio europeo, Arabia Saudita encontró el premio a su orden táctico y paciencia en el minuto 73. En una rápida transición ofensiva iniciada por Zaid Al Bouri por el sector izquierdo, el balón llegó a los pies de Shaman Al-Qahtani, quien definió con frialdad para silenciar al banquillo francés y desatar la euforia en la parcialidad asiática.

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Saudi Arabia get the best of France 🇸🇦#U17WC https://t.co/lKsTmrNSZ7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2026

En el tramo final, Francia adelantó sus líneas de manera desesperada buscando al menos rescatar un punto, pero la zaga saudí cerró todos los espacios disponibles y administró con inteligencia los últimos instantes del encuentro. El pitazo final confirmó un triunfo histórico para el fútbol juvenil de Arabia Saudita, que supo rentabilizar al máximo sus escasas aproximaciones al arco contrario. Con este resultado, el Grupo D queda al rojo vivo de cara a la última fecha de la fase de grupos que se disputará el próximo miércoles.