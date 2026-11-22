La selección Sub-17 de Panamá sufrió este domingo su segunda derrota consecutiva en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026 tras caer 2-1 frente a Grecia, en un duelo vibrante disputado en el complejo Aspire Zone por la segunda jornada del Grupo A. El combinado canalero dejó escapar un valioso empate en el quinto minuto del tiempo de reposición (95'), resultado que compromete seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró una propuesta ofensiva por parte de los dirigidos por Felipe Baloy, quienes apostaron por la tenencia del esférico para controlar el ritmo del juego. Aunque Grecia avisó temprano con un gol de tiro libre anulado al minuto 6 por fuera de juego, Panamá dominó el 58% de la posesión y generó jugadas de peligro. Sin embargo, la falta de contundencia en el último tercio de la cancha permitió que los griegos golpeara primero al 39', gracias a un potente disparo de larga distancia de Georgios Siozios que venció la resistencia del guardameta panameño. Para la etapa complementaria, la escuadra canalera adelantó sus líneas con mayor determinación en busca de la paridad. El desgaste físico y la insistencia en el ataque encontraron recompensa en la recta final del compromiso. Al 84', Joseph López envió un centro preciso desde el costado derecho que Estevis López conectó de cabeza dentro del área para firmar el 1-1, anotación que representó el primer tanto de Panamá en el torneo y desató la euforia en el banquillo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Panamá cae con Grecia en los instantes finales. ⏱️#U17WC https://t.co/sNBEWhc6hb — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 22, 2026

Cuando todo apuntaba a que ambas selecciones dividirían honores, una desatención defensiva en el cierre resultó fatal para las aspiraciones panameñas. Al 95', Grecia aprovechó los espacios en un veloz contragolpe que culminó con la definición de Sarafianos Papasarafianos. Tras una breve revisión arbitral que confirmó la validez de la jugada, el tanto sentenció el 2-1 definitivo y dejó sin margen de reacción a los canaleros. Pese al amargo desenlace, el funcionamiento colectivo dejó aspectos rescatables en el plano estadístico, destacando los 653 toques de balón registrados por Panamá, su cifra más alta en un partido mundialista de la categoría desde 2013, además de la elección de Estevis López como el jugador más valioso del encuentro.